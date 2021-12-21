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    南投「我要選議員」無俚頭看板 意外揭露「政二代」接棒母親動向

    南投縣竹山街頭出現「我要選議員」的無俚語大型看板，吸引往來民眾目光。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山街頭出現「我要選議員」的無俚語大型看板，吸引往來民眾目光。（記者謝介裕攝）

    2021/12/21 09:27

    〔記者謝介裕／南投報導〕九合一選戰明年登場，其中南投縣下屆縣議員選舉，可說是新人輩出，且不乏2、30歲的年輕人，不但充滿理想、抱負、青春氣息，還有無限創意，最近縣議員第4選區竹山街頭便出現「我要選議員」的無俚頭大型看板，除此沒有任何其他文字說明，也沒有肖像、政黨色彩，到底是誰想選議員？也的確成功創造出話題，成為大家街頭巷尾、茶餘飯後關注的焦點。

    南投縣議員于秀英迄今已連任3屆，其20多歲的女兒張婉慈，在北部就讀大學法律系畢業後，便返回南投家鄉擔任其助理、服務處主任等相關職務，對民眾陳情、洽公事項嫻熟，加上一副聰明、伶俐的模樣，外界多半猜測可能是她想出來的哏，惟今日她面對媒體表示，大型看板的主角並不是她，但也意外揭露她將參選下屆議員的動向，盼能獲得鄉親支持，從其母親的「分身」角色，蛻變成為民喉舌、謀福的民代。

    南投縣議員選舉計有8個選區，應選37席，每個選區競爭都十分激烈，其中第1選區（南投、名間）及第4選區（竹山、鹿谷），目前2選區表態要參選的人都已超過10人以上，未來選戰開打，競爭激烈可期，目前張婉慈是唯一表態的「政二代」，能否順利接棒?也格外備受注目。

    第4選區包括縣議會議長何勝豐在內的5名議員，對於竹山街頭出現「我要選議員」的大型看板，也都宣稱非其所設，據竹山地方人士透露，這位想選議員的人，也是位20多歲的年輕人，目前在公家機關服務，因深恐參選後，讓人產生假公濟私的不好聯想，所以目前尚不願對外公開，僅是將「我要選議員」的內心想法化為實體看板，也算是一種測風向、投石問路的作法，令人會心一笑地直稱，實在是高招又有創意﹗

    南投縣竹山街頭出現「我要選議員」的無俚語大型看板，吸引往來民眾目光。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山街頭出現「我要選議員」的無俚語大型看板，吸引往來民眾目光。（記者謝介裕攝）

    南投縣議員于秀英（右）的女兒張婉慈，因「我要選議員」的無俚頭大型看板，意外引發外界對她動向的關注。（記者謝介裕攝）

    南投縣議員于秀英（右）的女兒張婉慈，因「我要選議員」的無俚頭大型看板，意外引發外界對她動向的關注。（記者謝介裕攝）

    南投縣議員于秀英（左）與女兒張婉慈比出大愛心手勢，展開跟上時代及母女情深的一面。（記者謝介裕攝）

    南投縣議員于秀英（左）與女兒張婉慈比出大愛心手勢，展開跟上時代及母女情深的一面。（記者謝介裕攝）

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