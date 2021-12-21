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    在日僑團籲政府解禁日食 拔除困擾台日關係的「棘刺」

    在日台僑團體「全日本台灣連合會」20日晚間發表聲明，籲請政府早日解除對日本福島5縣的食品進口禁令。（全台連提供）

    在日台僑團體「全日本台灣連合會」20日晚間發表聲明，籲請政府早日解除對日本福島5縣的食品進口禁令。（全台連提供）

    2021/12/21 00:18

    〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕在日台僑團體「全日本台灣連合會」20日發表聲明，籲請政府盡早解除對福島等5縣的食品進口禁令。全台連表示，無論是從台灣經濟安全保障，或是實現加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的角度來看，早日拔除這根困擾台日關係的「棘刺」，才符合兩國的國家利益。

    全台連聲明中指出，12月18日舉行的4大公投全部被否決，全台連對公投結果給予高度肯定，也對台灣民意表示敬意。透過公投結果，台灣向全世界展現國民的智惠選擇，不同於中國，台灣人很重視與擁有相同民主價值觀的自由陣營維繫關係。

    經過這次的公投結果，可以預期台美經貿關係將順利發展，全台連也希望政府能藉此機會，盡早解除對福島、茨城、櫪木、群馬和千葉等5縣的食品進口禁令，這將符合台日兩國的國家利益。全台連也指出，台灣雖在2018年11月進行公投維持日食進口禁令，但時效早已在2020年11月到期。

    全台連表示，日本的食品以世界最嚴格的標準進行管理，並有科學根據確認其安全性，居住在日本的他們也親身證明日食的安全性。

    行政院長蘇貞昌在20日對日食進口表示，政府態度就是食安第一，依科學證據、遵守國際規範。強調了以科學證據應對的態度。

    無論從今後台灣的經濟安全保障，還是從實現加入CPTPP的角度來看，全台連籲請台灣政府，早日拔除這根困擾台日關係的「棘刺」。

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