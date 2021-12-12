籲台人展現睿智 矢板明夫提3問：「萊豬有毒」就是假新聞 ！

矢板明夫直言，「萊豬有毒」就是一條典型的假新聞。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2021/12/12 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕 「四大公投」進入倒數黃金週，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫今天（12日）特別發文談假新聞，直言「萊豬有毒」就是一條無視科學根據的典型假新聞，同時針對反萊人士提出「三問」，呼籲台灣民眾用正確的選擇向全世界展現台灣人的睿智與良知。

反萊豬議題炒得火熱，雖然科學證據、國際標準擺在眼前，但包括國民黨在內等反萊人士，近期依舊頻拿「萊豬有毒」、「進口萊豬是犧牲台人健康」等言論攻擊，藍營台南市議員謝龍介昨天（11日）更語出驚人稱萊豬吃多了，睪丸會縮小，引發社會熱議。

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對此，矢板明夫今天下午特地在臉書發文談假新聞，指出假新聞有2類，「我認為，在沒有公平正義的國家，大部分假新聞来自專制政府，抗爭需要勇氣；但是在民主國家，假新聞大多來自民粹，抗爭需要智慧」。他表示：「從一個日本媒體人的角度來看，族群被撕裂的台灣，有很多人都活在自己的同溫層裡，假新聞非常容易氾濫。比如說，『萊豬有毒』就是一條典型的假新聞，屬於反科學陰謀論的範疇。」

接著矢板明夫對反萊人士提出「三問」：「試想，如果萊豬真的有毒，那麼美國日本以及允許萊豬進口、CPTPP的各國政府，都是不顧人民健康，草菅人命的政府？如果萊豬真的有毒的話，這些國家的所有媒體，都是既不會揭露真相也不想監督政府的黑心無能媒體？如果萊豬真的有毒，那麼讓自己小孩吃萊豬的各國的母親，包括 美國在台協會AIT的孫曉雅處長在內，都是既糊塗也不關心小孩健康的母親？大家想一想，這可能嗎？！」

最後矢板明夫直言，「台灣泛濫的假新聞，既有來自對岸的獨裁政權的，也有來自國內民粹主義的。在台灣，對抗假新聞既需要勇氣也需要智慧。」他也透露，日本最大的台灣人團體「全日本台灣連合會」昨天發表關於四大公投的聲明，呼籲台灣鄉親用正確的選擇向全世界展現台灣人的睿智與良知。

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