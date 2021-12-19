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    盼台灣解除日食管制 在日僑領：頭腦一定要清楚

    在日僑領趙中正表示，台灣民意已否決「反萊豬」公投案，籲請政府明年元旦起解除對日本福島5縣的食品進口管制。（記者林翠儀攝）

    在日僑領趙中正表示，台灣民意已否決「反萊豬」公投案，籲請政府明年元旦起解除對日本福島5縣的食品進口管制。（記者林翠儀攝）

    2021/12/19 21:10

    〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕台灣民意透過公投否決「反萊豬」等4大公投案，排除了台美談判貿易協定的障礙，在日台僑團體「全日本台灣連合會」會長趙中正今天受訪時表示，全台連將發表正式聲明籲請政府於明年1月1日起解除日食進口管制。前國策顧問金美齡也指出，台灣一直在進步，現在資訊透明，用自己頭腦判斷是每個人的責任，台灣社會要好，頭腦一定要清楚。

    金美齡今天出席日本李登輝之友會舉辦的日台共榮之夜的年終聚會，她在致詞時提到前首相安倍晉三說的「台灣有事即是日本有事」，金美齡說日本必須和台灣攜手共同對抗蠻橫的中國，小小的台灣為了封鎖中國進出太平洋入口相當吃力，至今還有很有日本人沒有認清這個事實。

    這次公投否決了「反萊豬」案，日媒報導中也指出，台灣解除福島等5縣食品進口管制的可能性也大為增加，反映了日方對解禁的期待。金美齡表示，一般人對食品問題都有點神經質，現在資訊透明，大家可以用自己的頭腦判斷，這是每個人的責任，台灣社會要好，頭腦一定要清楚。

    同樣出席今天聚會的全台連會長趙中正也在受訪時表示，公投開票前他有點擔心，但同時也對台灣民眾的智惠很有信心，他相信大家都能明辨是非，知道什麼能過什麼不能過，尤其在3Q哥陳柏惟被罷免後，政府也學到了教訓，這次的做法與以前不同，展現了團結一致才會有這次公投的結果。

    趙中正表示，「反萊豬」案決否後，政府應積極處理福島等5縣日食進口解禁一事，因為民意已經明白表達出來了，他籲請政府盡速於明年1月1日起解除日食進口管制。

    前國策顧問金美齡今天出席日本李登輝之友會舉辦的年終聚會，並上台致詞。（記者林翠儀攝）

    前國策顧問金美齡今天出席日本李登輝之友會舉辦的年終聚會，並上台致詞。（記者林翠儀攝）

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