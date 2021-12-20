台日執政黨2+2會議12/24召開 將討論福島等5縣食品進口禁令

台日兩國執政黨民進黨與自民黨即將舉行第二次2+2會談。圖為今年8月的第一次會談。（民進黨提供）

2021/12/20 00:14

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕「反萊豬」公投案被台灣民意否決後，日本對於台灣解除對福島等5縣食品進口禁令的期待度也隨之提高，自民黨外交部會長佐藤正久在推文透露，日台執政黨預定在24日召開第2次的2加2會議，也將就此議題進行討論。

佐藤在台灣公投案結果出爐後在推特轉推了讀賣新聞的報導「台灣開放市場，強化對美關係，反美豬公投案不成立」，他指出，反美豬公投案未成立對解禁日本福島等農產品進口將帶來正面影響。

請繼續往下閱讀...

佐藤也透露，預定在24日召開的自民黨與民進黨的日台執政黨2加2會議，也將就此議題進行討論。

這是日台執政黨繼今年八月以來第2次召開2加2視訊會議，上次是由雙方外交、國防負責人參加，這次自民黨預定由外交部會長的佐藤正久和經濟產業部會長、眾議員石川昭政參加，著重經貿議題的討論。

駐日代表謝長廷近期也返台述職，一般認為，謝這次返台，應會就開放日食問題向政提出相關的報告。

佐藤正久推特全文：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法