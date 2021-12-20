為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台日執政黨2+2會議12/24召開 將討論福島等5縣食品進口禁令

    台日兩國執政黨民進黨與自民黨即將舉行第二次2+2會談。圖為今年8月的第一次會談。（民進黨提供）

    台日兩國執政黨民進黨與自民黨即將舉行第二次2+2會談。圖為今年8月的第一次會談。（民進黨提供）

    2021/12/20 00:14

    〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕「反萊豬」公投案被台灣民意否決後，日本對於台灣解除對福島等5縣食品進口禁令的期待度也隨之提高，自民黨外交部會長佐藤正久在推文透露，日台執政黨預定在24日召開第2次的2加2會議，也將就此議題進行討論。

    佐藤在台灣公投案結果出爐後在推特轉推了讀賣新聞的報導「台灣開放市場，強化對美關係，反美豬公投案不成立」，他指出，反美豬公投案未成立對解禁日本福島等農產品進口將帶來正面影響。

    佐藤也透露，預定在24日召開的自民黨與民進黨的日台執政黨2加2會議，也將就此議題進行討論。

    這是日台執政黨繼今年八月以來第2次召開2加2視訊會議，上次是由雙方外交、國防負責人參加，這次自民黨預定由外交部會長的佐藤正久和經濟產業部會長、眾議員石川昭政參加，著重經貿議題的討論。

    駐日代表謝長廷近期也返台述職，一般認為，謝這次返台，應會就開放日食問題向政提出相關的報告。

    佐藤正久推特全文：

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》台日執政黨二次「2+2安全對話」12/24舉行
    2021/12/19 22:57

    獨家》台日執政黨二次「2+2安全對話」12/24舉行
    盼台灣解除日食管制 在日僑領：頭腦一定要清楚
    2021/12/19 21:10

    盼台灣解除日食管制 在日僑領：頭腦一定要清楚

    醫師證實！一天一杯終結啤酒肚
    反萊豬公投未過關 日媒關注福島5縣食品進口議題
    2021/12/18 23:14

    反萊豬公投未過關 日媒關注福島5縣食品進口議題
    挺台加入CPTPP 日華懇會長盼日食禁令獲解決
    2021/12/14 13:15

    挺台加入CPTPP 日華懇會長盼日食禁令獲解決

    暖心聖誕 田馥甄示愛ONE BOY
    岸田文雄替安倍晉三擋酒一戰成名 獲讚「救了台日關係」
    2021/09/29 21:10

    岸田文雄替安倍晉三擋酒一戰成名 獲讚「救了台日關係」
    再談日食進口 謝長廷：沒污染就該稱「福食」而非「核食」
    2021/03/11 19:07

    再談日食進口 謝長廷：沒污染就該稱「福食」而非「核食」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播