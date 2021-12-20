北京冬奧在即 潘文忠：我5到8位運動員有機會參賽

教育部長潘文忠今日表示，目前以選手過去表現評估，我方5到8位選手有機會取得北京冬奧參賽資格。（記者廖振輝攝）

2021/12/20 10:46

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國北京舉辦的冬季奧運預計於明年2月4日登場，不過包括美國、英國、立陶宛等國紛表態抵制，但我國仍持續協助選手備戰。教育部長潘文忠今日表示，目前以選手過去表現評估，我方5到8位選手有機會取得參賽資格，相關後勤工作已在今年第3季完成，會全力支持選手參賽準備。

立法院教育及文化委員會今日審查法案，邀請教育部長潘文忠列席備詢。國民黨立委林德福詢問，目前競速滑冰選手黃郁婷已取得北京冬奧參賽資格，教育部、體育署評估，我國將有多少位選手有參賽資格？

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潘文忠表示，冬奧有參賽門檻，目前確定有1位，就是黃郁婷選手取得資格，我方以選手過去表現研判，應該有5到8位有機會參賽。

林德福表示，政府應該要當中華隊的「神隊友」，全力支持在國際賽場發光發熱，此次北京冬奧的機票艙等、疫苗追加劑、住宿、隊醫、物理治療師、運動防護員等，是否比照東京奧運水準？

潘文忠表示，支持選手參加國際賽會是教育部、體育署的目標，北京冬奧相關參賽、培訓與後勤等事務，已於今年第3季準備完畢。他強調，政府全力支持選手參賽準備。

國民黨立委萬美玲關切，我國政府機關是否派代表出席北京冬奧？目前的立場與態度為何？潘文忠表示，目前已由行政院召集跨部會專案因應小組，並邀集教育部、體育署、外交部、陸委會、內政部等一同研商，目前還沒開過會，但小組已籌組完畢，未來將會注意情勢做詳細評估。

萬美玲表示，現今各國面臨Omicron變異株疫情，教育部有無與疫情指揮中心討論因應事宜？潘文忠表示，針對我方選手、教練等出訪人員，都希望能打完第3劑疫苗，但打疫苗只是基礎，將由今年日本東京奧運的經驗，以最高規格重新評估防疫事宜，並與指揮中心做好聯繫。

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