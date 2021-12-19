公投結果衝擊桃園市2022選情？ 鄭文燦：「僅差5％」要超越不難

桃市4大公投同意票高出不同意票衝擊2022？ 鄭文燦認為僅差5％要超越不困難。（記者李容萍攝）

2021/12/19 19:00

〔記者李容萍／桃園報導〕「公投綁大選、反萊豬、重啟核四、三接遷離藻礁」4項公投案結果出爐，提案方全都未達法定通過門檻，不過，桃園市這4案的「同意票」均多於「不同意票」，有人認為，恐影響民進黨2022選情。對此，桃園市長鄭文燦今（19）日下午回應，兩者差距僅5個百分點，加上投票率低，他認為，大選投票率高，要超越不困難。

鄭文燦受訪表示，桃園市公投結果同意和不同意的差距大約5個百分點，基本上對於國家的整體發展方向是支持的，雖然每個縣市的狀況略有差異，不過北台灣跟桃竹苗，確實基本盤是民進黨略低於國民黨，這也代表民進黨在北台灣、桃竹苗都還有待需要更多的耕耘，他想「這也是一個現實的情況」。

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對於公投開票的結果會不會影響下屆桃園市長接棒的問？鄭文燦認為，因為在2008年的時候，桃園事實上在總統大選曾經輸了30萬票，在他當任市長之前，6席的立法委員，民進黨是沒半席，到現在可以藍綠各半，這代表了民進黨在地方耕耘是不斷提高，這次的落差只有5％，他有信心投票率提高的話，民進黨的候選人只要能夠超越原來的藍綠格局，就像他一樣，一定會贏得最後的支持。

桃園誰接棒？鄭文燦：沒有口袋人選

對於桃園市長下一棒的接棒人選？鄭文燦認為，府院黨的團隊會針對六都以及縣市首長的布局，應該會深入討論，藍綠的基本盤在桃竹苗是有若干的落差，不過這次落差只有5％，他覺得要超越並不困難，因為他也是在這裡競選過很多次，深刻了解做為一個市長候選人，必須要有能力超越藍綠的格局，只要投票率提高，包括年輕選民、中間選民、經濟選民支持的話，穩健的執政路線還是會獲得最終支持。

對桃園市接棒人選有沒有心目中的特別主意？以及外傳現任立委鄭運鵬的呼聲稍微高一點？鄭文燦強調，他沒有口袋人選或預定人選，民進黨會用開放的態度，選出最好、最強的來延續現有的穩健執政，一定會把桃園這幾年來的進步的路線能夠延續下去，因為桃園在改變，也不會走回頭路，他必須要說明一點就是，5％的落差、40％的投票率，要追上來並不難，只要人選夠強、夠努力、夠認真，他相信市民會接受。

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