四大公投守住 鄭文燦走出桃園「進取」陌生中南部

民進黨面對四大公投定調正面迎戰，桃園市長鄭文燦也踏出桃園市，加強說明與桃園息息相關的中油三接遷移公投案，並刻意安排多多走訪中南部縣市。（記者周敏鴻攝）

2021/12/18 23:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨面對四大公投定調正面迎戰，守下這場挑戰。宣傳過程中，被視為下屆總統可能接班人的桃園市長鄭文燦、副總統賴清德動態特別引人注目。賴清德藉此走出總統府、鎖定跑遍各縣市助講，鄭文燦也踏出桃園市，加強說明與桃園息息相關的中油三接遷移公投案，並刻意安排多多走訪中南部縣市，盼提升中南部民眾對他的認識。

民進黨在11月27日嘉義縣公投說明會中，總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌及鄭文燦四巨頭齊聚，當時蘇貞昌笑稱，「現任的、要選總統的統統都來了，自己不用再說什麼！」賴清德與鄭文燦在公投宣傳扮演積極角色，被解讀為2024選舉暖身，一度成為黨內熱門話題。

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在四項公投議題中，桃園可說是中油三接遷移議題的第一道防線。儘管此次回歸藍綠基本盤的公投對決中，桃園市整體投票結果為同意票領先，不過直得注意的是，中油三接所在地的桃園觀音區，不同意票超越同意票，且沿海的蘆竹區、大園區、新屋區，也皆為不同意票勝出。綠營人士指出，這顯示鄭文燦與桃園市府這段時間的努力獲得肯定，且政府提出的「再外推」方案也獲地居民相當程度支持。

鄭文燦在此次公投宣傳踏出桃園市，除了特別鎖定三接議題說明，細看鄭文燦行程安排，也可發現他刻意多次安排走訪對他較為陌生的中南部縣市，選在賴清德基礎最強的台南市、高雄市的「深水區」之外，支援台中市、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣黨公職說明會，除了公投宣傳，也希望建立中台灣、南台灣民眾對他的印象。

據了解，在走訪各縣市行程空擋，鄭文燦也抓緊機會私下在地社團、工商團體交流互動。除了面向在地區民的各項行動，鄭文燦先前邀請14個邦交國駐台使館人員，一同參與環保署在桃園市觀音濱海遊憩區舉辦的「向海致敬、健康海洋無國界」淨灘活動，也引發相當注意，凸顯其更上一層樓企圖心。

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