參選桃園市長？ 謝立功︰市民需要並認同「當然不讓」

台灣民眾黨秘書長謝立功（左二）今至桃園區服務處向媒體說明「屯田計畫」，並淺談明年在桃園市的選舉佈局，並體驗親手研磨咖啡。（記者魏瑾筠攝）

2021/12/07 18:17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台灣民眾黨秘書長謝立功今代表黨主席、台北市長柯文哲前往桃園市桃園區服務處，向媒體說明「屯田計畫」及在桃園市2022年整體規劃與方向目標。面對媒體問及明年桃園市長的選舉布局，謝立功強調民眾黨不會缺席，並脫口若是桃園市民需要並認同「我當然不讓」，但話鋒一轉，又說會挑出適合的人解決桃園所面臨的問題。

謝立功指出，「屯田計畫」是柯文哲過去1年多時常提醒的做法，主要是民眾黨不像國民黨或民進黨資源很多，參選人都是素人秉持熱情，希望改變政治生態，但相對經費、資源有限，因此平時就要有「屯糧」，累積選舉時基本需求經費，可能開咖啡廳或有的是小農，這都可以因地制宜，以開咖啡廳為例，會在過程中跟很多市民接觸，了解桃園市民需要什麼，一方面增加民眾互動，另一方面累積屯糧、屯田概念。

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針對民眾黨是否參與2022桃園市長選舉，謝立功不諱言說，一直強調民眾黨不會缺席，且民眾黨非常關心桃園，這幾年來發覺市民有很多不滿，但最重要的是個人政黨利益不應超越國家利益，市民需要什麼就是國家利益，因此所推出的候選人，會是符合市民需要、國家建設需要，桃園作為新興發展中城市，但財政狀況負債很多，債留子孫的做法並不正確，他抨擊，不能靠亂花錢博取市民信任。

謝立功直言，一直不排除跟任何政黨合作，如果議題對民眾有利都可以合作，不是只有「藍白合」也有「綠白和」，若有合適的人能把錢留在刀口上，並減少人為弊端，相信就是適合人選，「如果剛剛說的條件，我自己覺得符合，最重要桃園市民認同我當然不讓」，但話鋒一轉又說，會挑出適合的人解決桃園現在面臨的問題。

至於民眾黨明年在桃園市議員的選舉布局，謝立功則說，目前是由桃園地方黨部規畫作業，也呼籲各界推薦人才。他表示，民眾黨缺的是舞台，希望市民能超越傳統藍綠，相信第三勢力會有更好人選，且真金不怕火煉，目前中央黨部會每個月開選舉決策委員會，有的縣市是一次全部提名，目前確定農曆年前會再有一波提名，但不確定桃園有沒有。

民眾黨桃園區服務處設在三民路三段43號，3層樓高的建築一樓開設雪球咖啡，內部可提供舉辦座談會，同時設有文創商品部，2樓為中華民國極限運動超鐵協會辦公室，3樓則是將作為不定期舉辦活動場所；服務處主任陳品杰表示，歡迎民眾到此喝咖啡，交流市政議題。

台灣民眾黨秘書長謝立功（中）今至桃園區服務處向媒體說明「屯田計畫」，並淺談明年在桃園市的選舉佈局。（記者魏瑾筠攝）

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