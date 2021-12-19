國民黨公投大敗 鄭運鵬：朱立倫承擔，但侯友宜相反

鄭運鵬表示，朱立倫是「路線失敗」，而不是「主席職務失敗」。（資料照）

2021/12/19 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕4大公投昨日落幕，全數闖關失敗，國民黨黨主席朱立倫表示他作為黨主席必須承擔，並呼籲黨內「不要找戰犯」；而選前發出千字文引發討論的新北市長侯友宜則說，他願承擔公投結果。民進黨立委鄭運鵬稍早在臉書分析，朱立倫和侯友宜在此戰表現出來的態勢，是「朱立倫承擔，侯友宜相反」。

鄭運鵬指出，公投結束後台灣沒有輸家，民進黨身為執政黨，接下來要負起全責，做好做壞都全數承擔，要用盡全力讓國家發展，讓全體國民都成為贏家。但是對國民黨說，此次公投當然是敗仗，但每個政黨的每一場選戰都有勝敗，失利後再努力就好，鄭運鵬也不認為應該要有「戰犯」，但這一戰確實把朱立倫和侯友宜兩位領導人的真實政治性格都給展現出來了。

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鄭運鵬表示，朱立倫顯然不是過去他自己希望營造的「正常倫」形象，在全力拉下江啟臣後，選擇走更極端的路線，朱的精算是國民黨的失算，但至少朱立倫勇敢承擔此路線，至少也開出70%的國民黨死忠基本盤。在投票率僅4成的狀況下，朱立倫的確成功領導出反攻氣勢，只是沒有感動到更多國人，這是「路線失敗」，而不是「主席職務失敗」。

至於侯友宜則和朱立倫相反，侯選擇不表態，鄭運鵬指出，有能力而不表態，這是「作態」，這不是承擔新北市長的義務，而是迴避保護新北市民的責任，新北市和北台灣國民黨的死忠支持者，也的確在重啟核四做了部分跑票選擇，侯友宜至少出賣了他們。

鄭運鵬表示，很多民進黨支持者會拿侯友宜來虧國民黨，表示他是清流或有承擔是「過譽」，但其實過去幾年民進黨也曾經在同婚、疫情、公投等關鍵議題上，有少數人選擇這種趨吉避凶、保護自己犧牲大局的立場，國民黨支持者也會反串稱讚他們是民進黨的良心，一模一樣的狀況，「我們當然不以為然」。

鄭運鵬指出，侯友宜如果在投票前、在國民黨決策前，願意公開或私下勸諫朱立倫別採取堅壁清野的公投立場，嚴正站在新北市民的身份，要求國民黨只能「3個同意，重啟核四不同意」，他就願意給侯友宜恰如其分的掌聲。

鄭運鵬認為，侯友宜有能力而不表態，這是「作態」，這也不是承擔新北市長的義務，而是迴避保護新北市民的責任。（記者邱書昱攝）

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