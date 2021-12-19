核四重啟公投否決！台北市、新北市「這2區」最殘念

文山區、新店區兩區同意票數對投票權人數都超過28%，是台北市與新北市最支持核四重啟商轉的兩個行政區。（資料照，本報合成）

2021/12/19 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投結果出爐，全數皆不通過，其中第17案核四重啟商轉，不同意票數為426萬2451票，同意票數為380萬4755票，有效同意票數僅投票權人數的19.19%，既落後不同意票數，也未達25％門檻。不過，若細看個別行政區的投票結果，可以觀察出不同地區的選票結構，以最靠近核電廠的台北市、新北市為例，台北市文山區、新北市新店區兩區同意票數對投票權人數都超過28%，堪稱是雙北「最支持核四重啟商轉」的兩個行政區。

根據中選會資料顯示，針對第17案是否同意核四重啟，新北市新店區的同意票數達7萬4826票，不同意票數達4萬7801票，在擁有投票權的選民中有28.15%表態投下同意票，是全新北市29個行政區中比例最高。

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觀察台北市選票結構可以發現，文山區的同意核四重啟票數為6萬3545票，不同意票數為4萬2882票，擁有投票權的選民中有28.59%這次表態投下同意票，是全台北市12個行政區中比例最高。

最反對重啟核四 貢寮區75％不同意

相較之下，核四廠所在的貢寮區，不同意票明顯高於其他行政區，是最不支持核四的行政區，出來投票的人有75%投下不同意票。

針對核廢料處理議題，過去擁核人士宣稱「核廢料可以放我家」，台北市長柯文哲曾經回應過，「技術上可能可以，但風險評估應不適合，核廢料不會放在人口密集區，也不會放在台北市」。

其實根據原能會訂定的《高放射性廢棄物最終處置及其設施安全管理規則》，已經明示了處理高階核廢料的基礎條件，必須遠離的地區包括：有活動斷層、地球化學條件不利於穩定貯存的區域、具有地下水文條件的區域、高人口密度的區域、依法不得開發的區域；還有應避免位於有山崩地陷與火山活動之虞區域、地質構造可能有明顯變化、水文條件易改變區域、處置母岩明顯劣化區域、地殼具明顯上升或侵蝕趨勢者。

文山區的同意核四重啟票數為6萬3545票，不同意票數為4萬2882票，同意票數對投票權人數占比達28.59%。（圖取自中選會）

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