痛批民進黨「玩殘」公投 賴士葆：在野要聯盟

國民黨立委賴士葆痛批公投被民進黨玩殘，最讓人不勝唏噓，在野各方力量應該聯盟，才能有力監督執政黨。（資料照）

2021/12/18 23:14

〔記者陳昀／台北報導〕四大公投均未過門檻遭到否決，國民黨立委賴士葆今晚痛批，公投被民進黨玩殘最讓人不勝唏噓，為了終止民選獨裁政府，在野各方力量應該聯盟，才能有力監督執政黨。

賴士葆說，公投結果宣告從此台灣人民將無法藉由公投來複決政府不當的政策，公投不綁大選，任何議題都不可能通過，這是民主的悲哀。當蔡政府將公投扭曲為政黨對決、抗中保台、拿美國來恐嚇人民的時候，四大公投已無法回歸科學驗證、理性討論的本質，任何與政府不同調的聲音，通通會被政府、綠媒、側冀網軍定位為「來亂的」，而且攻擊。

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他認為，執政黨不當運用龎大的行政資源，整個國家隊出動輾壓，雖然贏了這次公投，但也沒有過最低門檻25％，因此，在野力量無須懷憂喪志，而是應該沉澱心情後繼續努力監督與制衡這個民主獨裁的政府。

賴士葆指出，這次民進黨透過國會多數暴力修法，公投與大選脫鉤的第一次投票，如果沒有再次修法，那就試「最後一次的公投」了，因為要通過最低門檻的25％相當困難，亦即可以宣告「公投在台灣已死」。

賴士葆呼籲，為了終止正在進行的民選獨裁政府，在野各方力量應該合作與聯盟才能一起來有力的監督執政黨，才能讓台灣的民主繼續往良性方向發展下去，這考驗著在野力量各方領導人的智慧了。

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