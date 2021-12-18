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    明明民調沒輸過啊！反萊豬公投未過 林為洲：很容易找出原因

    四大公投結果今日揭曉，包含外界原先最看好通過的「反萊豬進口」案在內四案皆輸。「反萊豬」領銜人林為洲辭黨副秘書長，他並上節目表示，該公投從成案到現在沒有在任何一家民調輸過，但投票結果卻輸了「這個很容易就找出原因，沒有出來投阿！」（記者陳昀攝）

    四大公投結果今日揭曉，包含外界原先最看好通過的「反萊豬進口」案在內四案皆輸。「反萊豬」領銜人林為洲辭黨副秘書長，他並上節目表示，該公投從成案到現在沒有在任何一家民調輸過，但投票結果卻輸了「這個很容易就找出原因，沒有出來投阿！」（記者陳昀攝）

    2021/12/18 22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投結果今（18）日揭曉，包含原先外界最多人看好可望通過的「反萊豬進口」案也未過關。「反萊豬」領銜人林為洲在開票後辭去國民黨副秘書長，他在政論節目上表示，該公投從成案到現在沒有在任何一家民調輸過，但投票結果卻輸了「這個很容易就找出原因，沒有出來投啊」！

    林為洲今日在政論節目中表示，他是領銜人最清楚，從成案到現在，「反萊豬」沒有在任何一家民調輸過，贏多贏少而已，現在票數卻輸，「這個很容易就找出原因，沒有出來投啊！」林為洲也說，代表很多人接到電話說會出來投，但最後沒有出來。

    至於被主持人詢問，是不是覺得這樣的結果不能代表民意？林為洲說，也不能這樣講，還是要尊重結果，不能因為投票率低就不尊重，遊戲規則就是這樣。但是分析內容來講，就是會看到，藍綠基本盤都有催出來，現在全國算起來，再次證明綠營基本盤大於藍營。

    林為洲最後說，贏民調、輸選票，代表有很多中間選民，可能支持反萊豬、非國民黨基本盤的選民沒有出來，這是要去深切檢討的地方。

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