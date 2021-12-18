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    竹縣公投投票率38.97％ 4案同意票都超過不同意票

    新竹縣長楊文科表示，這次投票對於國家未來的發展非常關鍵，對於最終公投結果，他尊重民意。（竹縣府提供）

    新竹縣長楊文科表示，這次投票對於國家未來的發展非常關鍵，對於最終公投結果，他尊重民意。（竹縣府提供）

    2021/12/18 21:00

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國性公投第17案至第20案今天投票，根據選委會統計結果顯示，新竹縣投票權人數總共46萬1638人，投票率38.97%，公投4案的同意票數全部都超過不同意票數，不同於全國性結果。

    新竹縣選委會表示，新竹縣開票結果，第17案重啟核四-同意票數為10萬8925票，不同意票數為6萬9185票；第18案反萊豬進口-同意票數為11萬1253票，不同意票數為6萬6859票；第19案公投綁大選-同意票數為11萬2428票，不同意票數為6萬5810票；第20案保護大潭藻礁-同意票數為11萬309票，不同意票數為6萬7754票。

    新竹縣長楊文科表示，這次投票對於國家未來的發展非常關鍵，每個具有公民投票權的國民，都應該仔細閱讀公民投票公報，充分瞭解各項公投案資訊，審慎決定後投下神聖的一票。對於最終公投結果，他尊重民意。

    國民黨新竹縣黨部主委陳見賢則說，此次公投結果雖不如預期，但是新竹縣還是努力達成任務，他感謝大家守住新竹縣。

    民進黨立委邱泰源表示，這次公投是直接民權的展現，公投的結果，讓台灣的供電更加穩定、能源轉型與國際貿易往前一大步，也可說是對小英執政方向的絕對信任，讓執政路線能夠持續下去，國家繼續發展，更讓世界再一次看見台灣落實民主的表現。

    民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德表示，新竹縣公投結果和藍綠基本盤相差不多， 黨部未來會繼續努力。

    民進黨立委邱泰源表示，這次公投是直接民權的展現，公投的結果，讓台灣的供電更加穩定、能源轉型與國際貿易往前一大步，也可說是對小英執政方向的絕對信任。（記者廖雪茹攝）

    民進黨立委邱泰源表示，這次公投是直接民權的展現，公投的結果，讓台灣的供電更加穩定、能源轉型與國際貿易往前一大步，也可說是對小英執政方向的絕對信任。（記者廖雪茹攝）

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