高雄公投不同意大勝同意 陳其邁：對政府重大政策的複決案

陳其邁解讀公投結果，是對政府重大政策的複決案。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/18 20:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今晚透過臉書表達對公投結果看法，他說：「感謝每一位站出來投票的你，在民主的實踐中，讓台灣更堅定前進的方向」！並形容這次四個公投案，從性質上來看、是對政府重大政策的複決案。

陳其邁說明，高雄投票率超過四成，其中不同意票比例達六成，四個公投案的投票結果，就是對於當前政府政策，希望帶領台灣產業走向國際、推動台灣能源轉型並兼顧區域均衡、非核家園以及追求台灣民主深化等四個方向，進行公民複決，也就是再一次的決定。

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他指出，今天的開票結果，四個公投案都沒有通過，代表大多數人民對當前政府政策的這四個方向，做出了支持的選擇，支持目前台灣前進的方向，拒絕走回頭路。

根據公民複決的結果，「我們支持總統和行政院加速推動政策的腳步，厚植台灣在國際社會的競爭力，在高雄產業轉型的關鍵時刻上，我們堅定信心、大步前進！」

他強調，台灣人民理性平靜的表達自己對公共議題的定見，是公民投票制度在台灣民主政治中日益成熟的表現，這個民主發展成就，值得珍惜，政府也有責任用積極的態度、前進的腳步，來回應公民複決的民意選擇。

他向親鄉喊話，讓大家繼續為更好的高雄 、更好的台灣、更好的生活，一起攜手努力。台灣加油！高雄加油！

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