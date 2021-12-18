公投結果出爐 台南不同意票數得票率全國第一

台南公投結果出爐。（擷自中央選委會網站）

2021/12/18 20:42

首次上稿：19:45

更新時間：20:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市公投開票結束，投票率41.08％，而4項公投案的不同意得票率63％為全國第一，成功堅守住民主聖地灘頭堡。

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南市選委會統計，南市投票結果，第17案「重啟核四」，不同意票數為41萬5776、得票率64.13％，同意票數23萬2541、得票率35.87％。

第18案「反萊豬進口」，不同意票數40萬6641、得票率62.79％，同意票數24萬1521、得票率37.21％。

第19案「公投綁大選」的不同意票數40萬5495、得票率62.53％，同意票數24萬3004、得票率37.47％。

第20案「三接遷離」，不同意票數40萬9890、得票率63.27，同意票數23萬7964、得票率36.73。

黃偉哲表示，今天公民投票的選務工作順利，而四個不同意票以63%的得票率，位居全國第1，「台南再次守護台灣」，台南逾百場面對面懇切的說明會，讓民眾對於台灣出路與自由貿易、環境與能源政策有更充分的溝通。

黃偉哲說，公民投票的珍貴，在於人民意志的展現，同意或不同意的結果沒有輸贏，因為我們共同的目標都是守護民主。過程中，我們尊重各種意見的表達，更感謝大家共同守護自由民主的台灣。

黃偉哲也在臉書貼文向總統蔡英文、副總統賴清德以及行政院長蘇貞昌報告：「我們不負所託、達成使命」。

據了解，台南「民主聖地」象徵守護台灣「灘頭堡」地位，投票前黃金週民進黨「4個不同意」公投宣講會首場12日在台南登場，總統蔡英文呼籲大家投票，並且寄予厚望說「我們台南人每次大選都是投出最高投票率與支持率」。

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