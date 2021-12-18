為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公投結果出爐 台南不同意票數得票率全國第一

    台南公投結果出爐。（擷自中央選委會網站）

    台南公投結果出爐。（擷自中央選委會網站）

    2021/12/18 20:42

    首次上稿：19:45
    更新時間：20:42

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市公投開票結束，投票率41.08％，而4項公投案的不同意得票率63％為全國第一，成功堅守住民主聖地灘頭堡。

    南市選委會統計，南市投票結果，第17案「重啟核四」，不同意票數為41萬5776、得票率64.13％，同意票數23萬2541、得票率35.87％。

    第18案「反萊豬進口」，不同意票數40萬6641、得票率62.79％，同意票數24萬1521、得票率37.21％。

    第19案「公投綁大選」的不同意票數40萬5495、得票率62.53％，同意票數24萬3004、得票率37.47％。

    第20案「三接遷離」，不同意票數40萬9890、得票率63.27，同意票數23萬7964、得票率36.73。

    黃偉哲表示，今天公民投票的選務工作順利，而四個不同意票以63%的得票率，位居全國第1，「台南再次守護台灣」，台南逾百場面對面懇切的說明會，讓民眾對於台灣出路與自由貿易、環境與能源政策有更充分的溝通。

    黃偉哲說，公民投票的珍貴，在於人民意志的展現，同意或不同意的結果沒有輸贏，因為我們共同的目標都是守護民主。過程中，我們尊重各種意見的表達，更感謝大家共同守護自由民主的台灣。

    黃偉哲也在臉書貼文向總統蔡英文、副總統賴清德以及行政院長蘇貞昌報告：「我們不負所託、達成使命」。

    據了解，台南「民主聖地」象徵守護台灣「灘頭堡」地位，投票前黃金週民進黨「4個不同意」公投宣講會首場12日在台南登場，總統蔡英文呼籲大家投票，並且寄予厚望說「我們台南人每次大選都是投出最高投票率與支持率」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宜蘭縣公投結果「四個不同意」大獲全勝 核四贏最多
    2021/12/18 19:38

    宜蘭縣公投結果「四個不同意」大獲全勝 核四贏最多
    宜蘭「四個不同意」完勝 林姿妙：尊重民意
    2021/12/18 19:34

    宜蘭「四個不同意」完勝 林姿妙：尊重民意

    暖心聖誕 田馥甄示愛ONE BOY
    守下公投案 賴清德奔走106場說明會居全黨之冠
    2021/12/18 19:32

    守下公投案 賴清德奔走106場說明會居全黨之冠
    同意票大幅落後！朱立倫：結果就是回歸藍綠基本盤
    2021/12/18 19:29

    同意票大幅落後！朱立倫：結果就是回歸藍綠基本盤

    天冷奪命危機！專家授方法遠離威脅
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播