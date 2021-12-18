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    核四、三接不同意衝出高票 經長王美花宣講奏效

    經濟部長王美花。（資料照）

    經濟部長王美花。（資料照）

    2021/12/18 20:53

    〔記者林菁樺／台北報導〕四大公投落幕，四大案「不同意」票數均超越400萬票，其中與經濟部主管的業務包括核四重啟、三接遷建等，兩案的不同意票衝上最高與次高票，對經濟部是注入一劑強心針，積極下鄉宣講、參與各大節目受訪的經濟部長王美花被視為是重要關鍵。

    王美花與高升行政院副院長的沈榮津作風不同，沈被譽為是最接地氣的經濟部長，有了沈榮津打造出的口罩國家隊，對台灣疫情大有貢獻，王美花扛下經長重責大任，產業界持續觀察這位小花部長有何能耐。

    經濟部家大業大，從經貿談判到產業發展，民生關切的油電糖水，三倍券、五倍券發放都屬於經濟部防守範圍；王美花接任部長後更是遭遇一連串考驗，先是碰到罕見大旱，引爆缺水危機，後又遇到兩次大停電等震撼教育，外界都在看王美花怎麼破關。

    1218公投議題無疑對經濟部的期中考，王美花下鄉、上節目積極開講，第20案「珍愛藻礁公投」首場意見發表會就由王親自上陣，而萊豬雖非經濟部主管，但也牽涉經貿議題，而在第三場的「反萊豬進口」意見說明會上反方臨時換將，改讓擁有札實經貿背景的王美花御駕親征。

    經濟部也為了振興餐飲業，特別製作「下次約吃飯」，王美花約國民女婿羅一鈞，希望疫情後外界能復甦餐飲業，第二集更是找來中油第一線的兩位員工，暢談三接議題；其實王美花平常笑臉迎人，但在立法院遇到立委質詢談到萊豬與經貿關係，多次收起笑臉，強烈替產業發聲。

    從此次選票結果來看，經濟部可暫時鬆一口氣，王美花的期中考核已通過，但經濟部仍有能源轉型考題要寫，能否趁勢在期末考追出高分，外界也在期待。

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