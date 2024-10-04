陳智菡質疑有拿過建商政治獻金？游淑慧反擊：重點是別隱匿來源

北市議員游淑慧。（資料照）

2024/10/04 16:27

〔記者蔡思培／台北報導〕民眾黨主席、前台北市柯文哲捲京華城弊案，讓外界對於民眾黨政治獻金提出質疑，不過民眾黨立法院黨團主任陳智菡今在節目上質疑國民黨北市議員游淑慧有無拿過建商政治獻金。對此游反擊，政治獻金本依法可接收，正常透明的捐款是看得出來源出處；北檢與外界並非質疑民眾黨政治獻金，而是質疑隱匿來源。

游淑慧表示，陳智菡在節目上扯到她的政治獻金，讓她高度懷疑陳要臭的其實是黃珊珊與民眾黨的議員們。她說，如果陳智菡要污名化所謂建商、不動產相關業者的捐款，那麼柯文哲與黃珊珊能不能收取他們任內於台北市有開發案、都更案業者的捐款呢？

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游淑慧解釋，政治獻金本就依法可接收捐贈，後續只要依法使用、核銷和申報，每個參選人幾乎都依規定開有帳戶。之所以需公開申報，就是要能供檢驗金流來源；而正常透明的捐款，就是看得出來源出處的。

游淑慧質疑若政治獻金刻意化整為零、或拆成「99999+1」、用匿名處理、用人頭幫忙捐款，目的就是為了想隱匿金流來源。她也懷疑做手腳隱匿金流來源的目的和原因，北檢和外界並非質疑政治獻金，而是質疑隱匿來源有那些？隱匿的原因是什麼？

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