陳重文赴議會簽到後快閃 台智光調查小組召集人秦慧珠任遭疑需利益迴避

陳重文有低調簽到，簽完就離開，沒有讓媒體堵到。（記者王煒博攝）

2024/10/04 16:56

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會今天開議，涉嫌收賄光纖網路業者施壓市府提高監視器網路傳輸費的國民黨籍台北市議員陳重文雖有到議會簽到，但低調且速速離去，由於台北市議會台智光專案調查小組召集人是國民黨籍議員秦慧珠擔任，遭疑有利益迴避的問題，秦慧珠今受訪強調，自己沒任何利益迴避的問題，不能因為她跟陳重文同黨就這樣質疑。

秦慧珠指出，陳重文仍是台北市議員、可行使議員權責，無論參加委員會、質詢都是應有的權利，台智光調查小組採秘密開會方式，並不會公開調查過程，陳重文若要知道內容，有一定的難度，但我們也無法阻止他在議員職務上行使職權，我們仍會謹慎且嚴格的調查，約在下週恢復台智光調查小組的會議。

請繼續往下閱讀...

至於遭疑與陳重文同黨，恐有利益迴避的問題，秦慧珠強調，她是經大會授權、各政黨協議的調查小組成員，召集人一職也是大家所推舉出來，不能因與陳重文同黨就說有利益迴避的問題。

秦慧珠質疑，提出此意見的人恐怕不是國民黨，應該是別的政黨想要調查小組召集人之職，就先前的調查，大家應該知道她當召集人很認真公正，也比所有成員努力研讀相關資料，說她應利益迴避的議員請站出來公開辯論。

民進黨台北市議員顏若芳表示，當初調查小組有決議調查內容不能對外說明，唯有作成結論後，由召集人對外公布，若陳重文回到議會得知調查小組調查報告內容，恐是有調查小組成員洩露，她認為秦慧珠是資深前輩，應該會知道調查內容即便是同黨議員也不能洩露，相信秦慧珠會遵守會議決議。

顏若芳指出，針對秦慧珠有沒有利益迴避的問題，就看大家有沒有要討論說因為同為國民黨的利益迴避，要不要更換召集人，這還需要開會討論。

至於是否鼓勵陳重文參加調查小組約談，顏若芳說，有可能邀請簽母約的前市長郝龍斌，如果有必要也可以找陳重文，就如同彭振聲也有去京華城調查小組做說明，找陳重文可能可以釐清案情。

民進黨議員林延鳳表示，此案還在法院審理中，基於議員的職權，陳重文現在還是可以到議會開會行使職權，同仁們還是尊重他的意願。

國民黨議員李明賢指出，現在議會及司法都在調查警用監視器案，陳重文現在交保狀態，無罪推定之下不影響資格，未來開會也是參與運作，但因有在做相關調查，他認為警政衛生委員會應該要迴避，但其他委員會可以參加。

台北市議會台智光專案調查小組召集人是國民黨籍議員秦慧珠擔任。（記者王煒博攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法