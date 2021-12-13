王美花：美豬進口攸關台美關係及台灣能否加入CPTPP

經濟部長王美花13日晚間在南投縣草屯鎮的公投宣講會中，強調目前是台灣最好的時候，台灣需要盟友和國際間的支持，因此為了台灣的未來，大家18日一定要去投票，並且投下4個不同意票。（記者陳鳳麗攝）

2021/12/13 20:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕經濟部長王美花今（13日）晚到南投縣草屯鎮宣講公投議題時強調，目前台灣經濟是1、20年來最好的時候，經濟成長6.9%，11月出口已增至415億美元，創歷史新高；此外，股票站上1萬7000點，失業率低於4%，各國都要來台灣搶晶片，但背後有中國在干擾，「我們需要美國這種送給我們400萬劑莫德納疫苗、支持台灣的盟友，而台灣也需要加入CPTPP等國際易組織，也需要找到更多更乾淨的電源，以供應擴廠的台積電及到台灣設廠企業的用電量，因此大家本週六一定要去投票，對4個議題投下不同意票」。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今晚在草屯鎮南埔陳府將軍廟活動中心舉辦公投宣講會，邀請經濟部長王美花壓軸主講，現場座無虛席。

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王美花表示，公投4個議題3個與經濟部有關，也與台灣未來息息相關，因為台灣這兩年是1、20年來最好的時候，去年全世界都因疫情而經濟蕭條時，台灣因防疫做得好，去年經濟成長率3.12%，今年則至少6.9%，上月出口金額美金400億，創歷史新高，11月則更高，達415億美元，而股票從蔡英文總統上任時的8000點漲到1萬7000多點，因為台灣經濟好，政府才有財源可以照顧老人與小孩。

她說，現在是台灣最好的時候，但也有隱憂，中國每天飛機來干擾，並要斷台灣的邦交國，阻撓台灣加入自由貿易組織，台灣需要國際朋友支持，「美國就是我們的盟友」，不只告訴國際要支持台灣，在台灣最缺疫苗時，兩度共捐出400萬劑莫德納疫，而台灣現在要加入CPTPP，這個規格較高的自由貿易組織，進口豬肉要符合WTO等國組的標準，而該組織會員國有多國准許進口含萊劑的美豬，「若我們公投通過不讓其進口，就會被拿出來審視，因此台灣與美國的關係，以及要加入CPTPP都不能讓反萊豬公投通過」。

王美花也說，全世界都要搶台積電的晶片，台積電最想留在台灣擴廠，另外台商和外商也要到台灣設廠，經濟部就需要先找好足夠的電源來供應，而天然氣是比煤乾淨的能源，天然氣機組已快建好，第三接收站也蓋到一半，不能說要遷移就遷移。而為了保護藻礁，第三接收站外移到海中，距離有藻礁的岸邊有1.2公里遠，不會影響藻礁。

王美花也強調，當年台電硬著頭皮蓋核四，沒有總顧問標，設計4成就動工，建築物是日本規格，機械是美國規格，內部空間狹小，要10年才能確定是否安全，而它還有核廢料和地處斷層帶的問題，與其花那麼多時間和金錢重啟核四，不如做其他電力建設。

經濟部長王美花（第一排右4）等人與現場的民眾一起呼口號。（記者陳鳳麗攝）

經濟部長王美花（左3）和行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（右4）等人一起高呼4 個不同意，台灣更有力的口號。（記者陳鳳麗攝）

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