想贏韓國？台灣爭入CPTPP 蔡英文曝關鍵

蔡英文強調，台灣此刻絕對有更大的迫切性，銜接國際標準，加入CPTPP。（圖片擷取自臉書）

2021/12/13 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕今天（13日）韓國政府宣布申請加入CPTPP，對此，總統蔡英文表示，台韓一直以來都在許多產業上競爭，誰先加入就能更早取得優勢，她強調，台灣此刻絕對有更大的迫切性，銜接國際標準，加入CPTPP。

蔡英文晚間在臉書發文表示，一直以來，台灣與韓國在許多產業上競爭激烈，「誰先加入CPTPP，誰就更早取得關稅與投資優勢。」蔡英文說，雖然台灣今年比韓國更早遞出申請，但是韓國早在2012年就依循國際標準，開放萊牛萊豬進口。多年遵守國際標準的韓國，不僅國內從未傳出食安事件，現在也有相當大的優勢。

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蔡英文指出，不論韓國、日本或是台灣，想要在國際貿易取得更大的競爭優勢，就必須符合全球經貿的遊戲規則，現在11個CPTPP會員國都有開放美豬進口，也都會觀察台灣是否有決心，進一步開放美豬進口，加入更高標準的區域貿易協定。

蔡英文強調，台灣是出口貿易導向的國家，今年的出口額更是創下歷史紀錄，經濟成長率即將來到11年新高，CPTPP對台灣經濟的重要性不言而喻。

除了CPTPP之外，蔡英文也表示，將積極爭取參與美國預計明年推動的印太經濟架構（Indo-Pacific economic framework），「現在我們若推翻今年初進一步開放美豬的政策決定，可能失去的就是參與國際經濟新架構的關鍵機會。」

蔡英文呼籲，在全球供應鏈改變，台灣經濟正在起飛的當下，我們絕對不能停下來，「這個星期六就是公投，請大家一定要回家投票，投下四個不同意，讓台灣貿易打進國際。」

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