公投「一好三公道」 宋楚瑜： 反萊豬投同意票 另3項難「二選一」

親民黨主席宋楚瑜今透過臉書發表對4大公投的立場，喊出「一好三公道」，建議對「反萊豬」公投投下同意票，但其他3項公投無法用簡單「二選一」方式處理。（取自臉書）

2021/12/13 18:37

〔記者林良昇／台北報導〕12月18日4大公投即將登場，親民黨主席宋楚瑜今透過臉書發表對4大公投的立場，喊出「一好三公道」，建議對「反萊豬」公投投下同意票，但其他3項公投無法用簡單「二選一」方式處理，不管要投同意或不同意，都由支持者自己最後作決定。

宋楚瑜今在臉書發文對1218公投表達立場。宋表示，近來有許多支持者詢問親民黨對於4項公投案的立場，親民黨提出「一好三公道，食安最重要」的立場，建議對「反萊豬」公投投下同意票，至於其他3公投案，皆無法以簡單「二選一」的方式來處理。因此對這3項公投案要說出公道話，要不要投票或投同意還是不同意票，則由自己最後作決定。

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宋楚瑜表示，一好是支持反對萊豬進口確保國人食安健康。「維護食安確保國民健康」是政府最基本的工作之一，即使在國際貿易上要付出相對應的代價，也絕不能以漠視人民健康與食品安全來換取國家經濟利益。

宋楚瑜指出，經貿談判可以進行好幾輪，人的健康只有「一回」。因此應該在「反萊豬」公投案中投下「同意票」，明確表達人民要求政府重視食安健康的決心。這不是全盤否決進口美國貨，更不須硬被戴上「反美」的帽子。

對於「3公道」，宋楚瑜表示，不反核能發電但無法支持核四重啟。若在替代能源尚未充足前就排除核電的使用，對於缺乏天然能源的台灣來說，是沒有建設性，且不負責任的主張。

宋楚瑜指出，相較於過去不論核一、二及核三廠，皆採統包建廠運轉，反觀核四建廠過程，設備各自分包，像「拼裝車」似的組裝建廠，其穩定性與安定性皆難以預料。而在施工過程中又歷經2000年核四停建、復建，廠商換手等問題，施工品質難以確保，實難支持「核四重啟」公投案。

宋楚瑜也說，環境保護重要但經濟發展不能偏廢。維護藻礁生長，不要在藻礁上動土確實有極高的正當性。但台灣98%的能源仰賴進口，若無充足能源，經濟發展勢必停滯，所付出的社會代價恐怕更高。期盼社會能在「環境保護」與「經濟發展」找平衡。要強烈要求政府要以對環境傷害最小的方案來進行各項工程，但若高舉環保大旗，卻讓經濟發展停滯，不僅對國家整體發展帶來更大的傷害，對人民的需要也造成影響。

宋楚瑜最後指出，人民有公投權利但不應成政爭工具。經過2018年九合一選舉與10項公投案的經驗教訓，全體國人在倉促與不解中，投下10張公投票，其公投結果真的是人民的意志？還是政黨的意志？與其說是公投綁大選，不如說是「大選綁公投」。

宋楚瑜認為，固然合併辦理選舉與公投確實有效降低成本，但唯有讓公投回歸本質，不要成為政黨操弄的棋子，更不要成為動員「兩極化」對立的工具，如此才是真正人民當家做主的展現。

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