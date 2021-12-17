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    公投之夜「四個不同意」說明會 屏縣高樹1500人大集結

    公投投票前最後一晚，立委周春米（中）抵屏縣高樹鄉宣講。（周春米辦公室提供）

    公投投票前最後一晚，立委周春米（中）抵屏縣高樹鄉宣講。（周春米辦公室提供）

    2021/12/17 23:33

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕今晚（17日）是公投之夜，立法委員周春米在屏東縣高樹鄉舉辦公投說明會，現場湧進超過1500位鄉親，屏東縣長潘孟安強力拜託鄉親務必投下四個不同意，高樹鄉農會理事長洪華進更強調，台灣要加入國際組織CPTPP，農產品出口他國才有關稅競爭力，請大家務必在萊豬公投投下不同意。

    今晚的說明會，有許多民意代表出席，包括縣議員潘長成，縣黨部主委許展維及高樹鄉村長們、代表會主席、副主席及代表，加上到場關心的民眾，擠爆會場。

    洪華進說，關心台灣農業發展的人都知道，萊豬進口是農業進軍國際的關鍵，因為台灣加入國際組織CPTPP才能跟其他國家的產品具有相同的競爭力，他以自己種植鳳梨等農特產品為例，如果沒有加入CPTPP，進入其他國家的關稅就會高出許多，因此，韓國已經加入CPTPP，其他國家也在看台灣是不是准許符合國際標準的萊豬進口。因此，請大家務必在禁止萊豬進口的公投投下不同意，這對台灣農業、屏東農業生存發展的里程碑。

    立委周春米則指出，中國局勢不穩定，台美關係升溫，不僅讓大批台商回台投資，用地、用電需求增加，在全球疫情嚴峻的這兩年，台灣產品出口持續成長，為讓台灣出口更具競爭力，加入國際組織具有迫切性。她還以高樹鳳梨舉例，台灣鳳梨出口曾遭逢中國單方面禁止進口，因此台灣一定要加入國際組織，未來國家經濟才能繼續成長。

    縣長潘孟安壓軸上台宣講，他說，向高樹鄉親說明為什麼要投四個不同意，是為了台灣未來經濟、環境安全、穩定，他呼籲在座長輩、年輕朋友，這次18歲就能公民投票，全國有超過50萬的首投族，他希望大家不但自己要出來投下不同意票，也要鼓勵首投族出來投票，一起守護台灣的未來，最後更以沙啞的聲音，帶著在場所有人，大聲喊出「四個不同意，台灣更有力」。

    屏東縣長潘孟安（中）、立委周春米呼籲鄉親投下「四個不同意」。（周春米辦公室提供）

    屏東縣長潘孟安（中）、立委周春米呼籲鄉親投下「四個不同意」。（周春米辦公室提供）

    高樹鄉親熱烈參與。（周春米辦公室提供）

    高樹鄉親熱烈參與。（周春米辦公室提供）

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