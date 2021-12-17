蘇貞昌催票：明天做國家的主人 投出四個不同意

行政院長蘇貞昌呼籲，「明天當國家的主人，為國家未來做決定」，明天要出來投四個不同意，讓台灣穩定向前走。（記者劉信德攝）

2021/12/17 22:31

〔記者簡惠茹／台北報導〕四大公投即將於明天登場，民進黨今天晚上於台北凱道舉辦大型公投說明會，行政院長蘇貞昌呼籲，「明天當國家的主人，為國家未來做決定」，每個人也要承擔後果，明天要出來投四個不同意，讓台灣穩定向前走。

蘇貞昌先在高雄場開場致詞後，又隨即趕到台北場，他表示，明天公投大家要一起決定一起面對，全體國人同胞為國家做決定，為政府政策做決定，但每一個人都要承擔後果，公投題目有時候跟表面不一樣，例如核四重啟，核四根本還沒蓋好，一號機是拿二號機的零件拼裝，1千多件檢驗沒有通過，這樣弄15年浪費3千億，如果明天同意照國民黨那樣做，先不講核災無處逃，也不講核廢料各縣市都不要，只要明天同意，不是開始發電，而是開始建，還要幾個15年？還要花幾千億？我們要付這樣的代價嗎？怪不得侯友宜不肯講同意，不肯站出來支持國民黨支持朱立倫，所以明天不可以跟著國民黨走，要站出來投不同意。

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蘇貞昌說，三接遷離的題目沒有講清楚，要遷到哪裡？遷到哪個縣市都沒有講，如果明天跟著國民黨講同意，政府就要找地方遷離，政府要去哪裡找？沒有地方遷建就是停建，三接遷離公投其實就是停建，有人說遷到台北港，侯友宜和朱立倫都反對，這題目只講一半不負責任，詛咒讓別人死，沒有天然氣代替燃煤，繼續燃煤空氣汙染無法改善，是你願意面對的代價嗎？是你願意面對的能源轉型嗎？缺電結果你願意面對嗎？

蘇貞昌指出，美國限電造成晶片停產，台積電才會這麼紅，法國議員來拜訪也希望台灣多幫忙晶片，因為台灣供電穩定，三接遷離不負責任，可能會造成產業停擺外移，失業率提高，找不到工作，經濟受影響，大家想清楚了嗎？

萊豬部分，蘇貞昌表示，聯合國發表符合人體健康的標準，全世界109個國家通通接受這個標準，CPTPP的11個會員國也都允許進口，他們都是傻瓜嗎？不注重國民健康嗎？沒有注重食安嗎？為什麼蔡英文總統說國民黨從2012年進口萊牛，從1萬8千噸進口到現在吃了9年越吃越多，去年吃到6萬4千噸，都沒有問題，美國人也說自己也有吃，結果卻有人說他們的豬肉是毒豬肉。

蘇貞昌說，台灣跟美國人1年做生意2兆4千3百億元，台灣人喜歡吃台灣豬，占了9成3，外國進口的少之又少，美國是覺得全世界都接受，只有台灣不接受，覺得萊牛可以接受，但是萊豬不接受不合邏輯。

蘇貞昌指出，總統已經向全世界承諾自由化，如果明天公投結果被棄這個承諾，那美國如何相信台灣？美國跟台灣的關係不重要嗎？當我們需要疫苗，美國派專機送4百萬劑疫苗給台灣，美國國務卿公開向世界呼籲挺台灣參加聯合國，美國民主峰會邀請台灣不邀情中國和俄羅斯，國民黨就故意用公投推翻總統承諾，這樣違背自由貿易的做法有道理嗎？

蘇貞昌說，台灣今天在世界上很孤立，被中國弄到WHO和WHA都不能參加，中國軍機整天繞台趕都趕不走，他做行政院長清清楚楚，只有美國用軍機載著疫苗來，現在連立陶宛都挺台灣，法國參議會挺台灣，我們要選擇美國還是選擇中國？我們要好好想想，這樣違背自由貿易，會衝擊台灣經濟、衝擊台灣，台灣會被孤立，經濟會萎縮。

蘇貞昌表示，台灣如果沒有加入CPTPP，經濟會受衝擊，失業越來越多，這樣的代價我們要承擔嗎？要為台灣好好想想，民主就是人民作主，作主的主人有責任，明天當國家的主人，為國家未來做決定，明天要出來投四個不同意，讓台灣穩定向前走。

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