公投之夜喊話 陳其邁：高雄要開出全國最高不同意票

陳其邁強調，高雄一定要開出全國最高的不同意票 。（記者李惠洲攝）

2021/12/17 22:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄公投之夜「台灣隊站出來」大型說明會，現場湧入3萬人，高雄市長陳其邁宣講時動之以情，細數他擔任高雄市長1年3個月的努力，最大志願是帶領高雄發光發熱，強調高雄一定要開出全國最高的不同意票！

高雄百工百業的各工會、公會、農漁會幹部，今晚也到場力挺高雄大步向前，支持公投不同意，展現強大民意。

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陳其邁在全場加油聲中上場，他強調，剛看到台下有人舉著「12月18日高雄人回家投票」牌子，「我高雄我驕傲，希望創造高雄新歷史！」

他說，今年11月，台積電宣布來高雄投資，很多人說這是高雄30年最好機會，還有英特格、德商默克都宣布加碼高雄。12月24日，很多大廠就會進駐橋科選地建廠 ，台南到高雄將建構台灣重要的半導體生態系。

對於大廠來高雄投資，很多人問陳其邁，「高雄水電夠嗎？」他說，未來5年高雄將增加40萬噸水，高雄不缺水 供水無虞、穩定。

陳其邁強調，高雄市發電量一年有500億度，真正只耗費280億度，剩下的送到北部，「北部缺電自己不發電 ，卻要南部燒煤供應，這樣公平嗎？ 對高雄人情何以堪？」他希望應站在區域平衡立場。

陳其邁說，對於三接遷移公投，拜託北部朋友，投票時以同理心，理解高雄人心情，台下朋友這一題更要絕對投下不同意。

陳其邁也說，台灣產業要走出去，若不參加國際經貿組織CPTPP，石化、塑膠外銷要6％關稅，其他國家則是0關稅，相當不利，萊豬這題要投不同意，幫農民、產業找出路。

陳其邁感性地說：「我擔任市長1年3個月，這輩子最大志願，是帶領高雄發光發熱，能驕傲告訴大家，我來自高雄！」高雄準備好了，請大家堅定投下四個不同意，明天的投票，會影響到高雄發展、台灣未來，「高雄一定要開出全國最高的不同意票！」

陳其邁強調，高雄度過缺水危機、對抗疫情、走過城中城悲傷，高雄準備要起飛，全世界看好高雄、投資高雄，現在面臨高雄與台灣的轉捩點，要是回到過去，將完全依賴單一市場。

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