凱道壓軸催票 蔡英文：讓國際看到台灣決心投下不同意

民進黨公投之夜在凱道舉辦「台灣隊站出來、台灣行出去」公投說明會，呼籲投下四個不同意，讓台灣更有力。總統蔡英文帶領群眾高呼「四個不同意、台灣更有力」。（記者劉信德攝）

2021/12/17 23:16

〔記者簡惠茹／台北報導〕四大公投明天就要投票，民進黨今晚在台北市凱達格蘭大道舉辦大型公投說明會「台灣隊站出來，台灣行出去」，現場湧入2萬人，總統蔡英文壓軸時致詞強調，想請求台灣人民理解國家處境，以及生存發展的必要，讓國際社會看到台灣的決心，克服中國的政治干擾，因此反對美豬進口這題，是重中之重，希望大家支持投下不同意。

今晚公投之夜，民進黨在凱道舉辦「台灣隊站出來、台灣行出去」大型公投說明會，行政院長蘇貞昌、副總統賴清德等人出席宣講，蔡英文總統壓軸，民進黨統計凱道現場湧入2萬人，社群平台也同步有近2萬人觀看，臉書共1.1萬、YouTube頻道則有8000人。

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蔡英文在高雄場致詞後，隨即趕赴台北場，晚間9點多蔡英文在「四個不同意，台灣更有力」的呼聲中壓軸出場，民進黨民代們和行政官員站在蔡英文身旁和身後，呼籲明天公投投下四個不同意。

蔡英文首先謝謝這段時間站出來的所有人，她表示，這段時間以來，為宣傳四個不同意，她看到台灣公民社會的成熟，公投四個議題都牽涉複雜的政策，能源轉型該怎麼做，經濟跟環保怎麼樣雙贏，台灣國際經貿布局下一步是什麼，以公投決定重大政策可不可以更理性，黨公職跟支持者都站出來，把公投為什麼要四個不同意，用最淺白的語言來說服更多台灣人民，爭取更多的支持。

蔡英文說，政府並沒有因為發展經濟就不顧生態環境，政府把三接開發面積縮小9成，把工業港往外推，展現溝通誠意，讓當初有疑慮的公民團體現在跟他們站在一起，支持不同意停建三接的主張，這些朋友理解現階段三接方案可以兼顧生態，也可以減少南電北送並減少中南部空污，第三接收站可以確保供電穩定，支持經濟發展，這是一個雙贏的方案，為了能源轉型，呼籲停建三接這題投下不同意。

蔡英文說，核四絕對不是選項，重啟核四更不是走在能源轉型，也不是走向未來安全，更不是潔淨、合乎成本效益的選項，核四廠在地震斷層帶上，發生意外就是災難，核四機組老舊，供應商不在，重啟核四將耗費鉅資，以及10年以上時間，我們可以用在有未來性的能源開發上，我們應該投資未來，而不是回到過去。

針對核廢料處理，蔡英文表示，核廢料處理經費龐大，沒有任何縣市願意接受核廢料，對土地狹小的台灣是難上加難，因此無論支持還是反對核電，重啟核四都不應該是選項，這題她要拜託大家投下不同意。

至於公投綁大選，蔡英文表示，2018年告訴我們，有些人無法排隊等待，變相剝奪他們投票權益，邊投票邊開票也影響選舉公平，這次公投跟大選是分開的，今天她才可以在公投前的說明會，一字一句講道理，說服更多人支持四個不同意，如果是合併選舉，激烈的選情，對人對黨的喜歡跟不喜歡，一定會影響對事情的判斷，所以讓公投歸公投，選舉歸選舉，讓台灣民主更優質。

蔡英文說，這次公最具挑戰性的就是美豬進口議題，她知道很多人擔心食安，這是一個科學問題，科學上專家說，只要符合國際標準就不會威脅到健康，9年前開放美牛，證明沒有造成食安問題，牛肉是如此，豬肉也會是如此，有些家長會擔心子女，因此學校供應的午餐，將會以國產豬肉供應，開放進口並不等於消費者選擇受到限制，消費者可以自己選擇。

蔡英文表示，民進黨2012年曾經擔心過萊劑一事，但是在國際組織宣布相關國際標準之後，當時的黨主席蘇貞昌也宣布接受國際標準；而經過9年驗證，食安風險透過國際標準、政府把關，這個風險可以掌握的，所以我們進一步開放美豬，為解決長久以來台灣跟美國貿易難題，為台灣跟美國貿易關係打下基礎。

蔡英文說，因為台灣進一步開放美豬進口，美國宣布重啟了TIFA，這是對話最重要平台，有這個平台台美才可以討論雙邊經貿議題，為走向更自由化的雙邊貿易做好準備，當條件成熟也希望可以簽訂台美自由貿易協定。台灣也希望加入CPTPP，CPTPP會員期待台灣可以拿出決心、打開市場、遵守國際規則，因此都在看我們如何解決美豬這個困難的貿易問題，不論是FTA或CPTPP，都是台灣要擺脫被孤立的重要布局，美豬進口就是關鍵中的關鍵。

蔡英文強調，台灣固然有半導體跟電子產業，但仍然有很多產品，傳統產業出口仍受到關稅障礙，要透過雙邊區域的貿易協定，為這些產業打開貿易市場，走出去為世界接軌，走得路比其他國家更艱難更坎坷，因為我們有個惡鄰居，用全力阻止台灣走向世界。

蔡英文說，身為總統，想請求台灣人民理解國家處境，以及生存發展的必要，讓國際社會看到台灣的決心，克服中國的政治干擾，因此反對美豬進口這題，是重中之重，希望大家支持投下不同意。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人，在台上帶領群眾比出手勢，高呼「四個不同意、台灣更有力」。（記者劉信德攝）

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