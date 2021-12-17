為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    馬、朱同台 呼籲民眾公投四個都同意

    國民黨主席朱立倫與前總統馬英九今晚出席「民主守夜」活動，呼籲民眾明天四個公投都同意，對台灣人民才有利。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫與前總統馬英九今晚出席「民主守夜」活動，呼籲民眾明天四個公投都同意，對台灣人民才有利。（記者廖振輝攝）

    2021/12/17 22:34

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今晚出席「民主守夜」活動致詞時表示，明天沒有個人或政黨的輸贏，只有台灣民主的勝利，他呼籲民眾不要讓囂張、鴨霸的執政黨開心，大家要一起努力，拼到最後一秒鐘。

    此外，前總統馬英九也呼籲大家，明天要帶著家人一起去投票，四個公投都同意，對台灣人民才有利，台灣更美麗。

    朱立倫表示，對於意見不一樣的人，民進黨都認為是來亂的，但國民黨才是真正愛台灣、護民主，這段期間以來他在大街小巷、市場，從台灣頭到台灣尾、從東部到西部，在每一處角落大聲呼喊四個同意，他希望所有的人明天都出來投票。

    朱立倫還說，萊豬、缺電不只會傷害藍軍朋友，藻礁被破壞也不會只有藍軍朋友傷心，公投綁大選可以省錢又省工，民進黨造勢要花5800萬元，國民黨只能靠穿布鞋、全體志工，他強調，國民黨會拼到最後一秒鐘，今晚他會跟大家一起睡在自由廣場，明早升完旗後還要到市場拜託大家出來投票，他還請所有的黨籍縣市首長，守在各個縣市，共同催票。

    馬英九則表示，2012年民進黨與國民黨在立法院達成協議，安全容許、強制標示、牛豬分離、排除內臟，這就是當年朝野達成處理進口美國小牛的原則，反觀去年蔡英文總統宣布進口萊豬，既沒有與反對黨商量，也沒跟行政院商量，所以教育部、國防部、退輔會都站出來說不吃萊豬，顯然沒有準備好。

    馬英九指出，最不可思議是農委會主委陳吉仲，萊劑被列為禁藥15年，卻把萊劑當成保健食品，還有臉再做下去嗎？而且美國超市都會標示豬肉有無含萊劑，台灣卻沒有，我們不該對美國卑躬屈膝到如此地步。

    馬英九還說，重啟核四，可以讓台灣不缺電，過去蔡英文任內發生3次全台大停電，還要靠核二、核三廠救援，所以缺電要靠核能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇貞昌催票：明天做國家的主人 投出四個不同意
    2021/12/17 22:31

    蘇貞昌催票：明天做國家的主人 投出四個不同意
    議長蔣根煌說侯友宜支持4公投案 新北市府發聲明反駁
    2021/12/17 22:24

    議長蔣根煌說侯友宜支持4公投案 新北市府發聲明反駁

    台積電設廠效應 霞海重劃區站3字頭
    若國民黨贏得4大公投 王丹：習近平最樂見「這件事」
    2021/12/17 21:10

    若國民黨贏得4大公投 王丹：習近平最樂見「這件事」
    高雄公投之夜 蔡英文：不要為了教訓誰而害到台灣
    2021/12/17 20:50

    高雄公投之夜 蔡英文：不要為了教訓誰而害到台灣

    1218公投結果牽動明年台灣經濟情勢
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播