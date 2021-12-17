馬、朱同台 呼籲民眾公投四個都同意

國民黨主席朱立倫與前總統馬英九今晚出席「民主守夜」活動，呼籲民眾明天四個公投都同意，對台灣人民才有利。（記者廖振輝攝）

2021/12/17 22:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今晚出席「民主守夜」活動致詞時表示，明天沒有個人或政黨的輸贏，只有台灣民主的勝利，他呼籲民眾不要讓囂張、鴨霸的執政黨開心，大家要一起努力，拼到最後一秒鐘。

此外，前總統馬英九也呼籲大家，明天要帶著家人一起去投票，四個公投都同意，對台灣人民才有利，台灣更美麗。

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朱立倫表示，對於意見不一樣的人，民進黨都認為是來亂的，但國民黨才是真正愛台灣、護民主，這段期間以來他在大街小巷、市場，從台灣頭到台灣尾、從東部到西部，在每一處角落大聲呼喊四個同意，他希望所有的人明天都出來投票。

朱立倫還說，萊豬、缺電不只會傷害藍軍朋友，藻礁被破壞也不會只有藍軍朋友傷心，公投綁大選可以省錢又省工，民進黨造勢要花5800萬元，國民黨只能靠穿布鞋、全體志工，他強調，國民黨會拼到最後一秒鐘，今晚他會跟大家一起睡在自由廣場，明早升完旗後還要到市場拜託大家出來投票，他還請所有的黨籍縣市首長，守在各個縣市，共同催票。

馬英九則表示，2012年民進黨與國民黨在立法院達成協議，安全容許、強制標示、牛豬分離、排除內臟，這就是當年朝野達成處理進口美國小牛的原則，反觀去年蔡英文總統宣布進口萊豬，既沒有與反對黨商量，也沒跟行政院商量，所以教育部、國防部、退輔會都站出來說不吃萊豬，顯然沒有準備好。

馬英九指出，最不可思議是農委會主委陳吉仲，萊劑被列為禁藥15年，卻把萊劑當成保健食品，還有臉再做下去嗎？而且美國超市都會標示豬肉有無含萊劑，台灣卻沒有，我們不該對美國卑躬屈膝到如此地步。

馬英九還說，重啟核四，可以讓台灣不缺電，過去蔡英文任內發生3次全台大停電，還要靠核二、核三廠救援，所以缺電要靠核能。

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