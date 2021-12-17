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    國民黨「民主守夜」縣市長全缺席 侯、燕等4人剪新聞畫面「現身」

    公投之夜國民黨「民主守夜」晚會，台上台下一起以手機點燈。（記者廖振輝攝）

    公投之夜國民黨「民主守夜」晚會，台上台下一起以手機點燈。（記者廖振輝攝）

    2021/12/17 22:49

    〔記者施曉光／台北報導〕四大公投明天就要投票，國民黨今晚在自由廣場舉行「民主守夜」，原本國民黨規劃的節目流程中，8點40分到9點5分時段安排「縣市首長助講」，但最後連唯一一位答應出席的新竹縣長楊文科也未到場，空缺出來的時間，臨時以增加「黨籍立委助講」時間墊檔。

    不過，國民黨今晚特別插播一段「縣市首長全台大串連」影片，雖然14位藍營縣市長都有現身，但相較雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶齡、花蓮縣長徐榛蔚、金門縣長楊鎮浯、新竹縣長楊文科、南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美、澎湖縣長賴峰偉、連江縣長劉增應以預錄影片方式表達支持同意，苗栗縣長徐耀昌、宜蘭縣長林姿妙、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等4人卻是以剪輯新聞畫面的方式「現身」。

    其中，林姿妙的部分是搭乘反萊豬戰車掃街，侯友宜則是去年宣傳反萊豬記者會及視察市場的畫面，盧秀燕部分則是在議會內對4大公投案表態的內容。

    此外，國民黨晚會還來了一位神秘嘉賓、知名歌手蔡琴，在現場演唱《讀你》，她說，今晚很特別，附近就有兩個晚會，現在的時刻與台灣，最需要是一首好聽的歌，而且需要聽歌的不是只有國民黨這一邊，「他們也需要好的歌」。

    蔡琴還以含蓄的方式帶領現場群眾高喊，「愛台灣，都同意。」

    國民黨「民主守夜」晚會，神秘嘉賓、知名歌手蔡琴現身。（記者廖振輝攝）

    國民黨「民主守夜」晚會，神秘嘉賓、知名歌手蔡琴現身。（記者廖振輝攝）

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