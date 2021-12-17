年關將近！114件釋憲案 大法官一次決議不受理

大法官17日一口氣決議不受理114件釋憲案。（資料照）

2021/12/17 21:42

〔記者吳政峰／台北報導〕2021年即將結束，大法官日前做完年度重要釋憲案後，依例要開始放寒假，為了因應明年的「憲法訴訟法」新制上路，大法官17日啟動清積案模式，一口氣決議不受理114件釋憲，預計下一周還有一波。

「憲法訴訟法」明年一月四日上路，屆時大法官不只可以審查法規是否違憲，還可以針對「違憲判決」進行實體審理，全部法庭化，而在這之前的聲請釋憲案，原則上不適用新制。為了讓新制順暢上路，跟舊制切割，大法官目前手中的案件應盡速結清。

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大法官每年底均會做成一項重大釋憲案，接著就要啟動放寒假模式，今年為強制釋憲工作案，10日已做成，為第812號解釋，也是「末代解釋」，未來新制透過法庭化，大法官的評議將形成「判決」，而非「解釋」的型態。

為了順利區分新舊制，大法官努力清積案，17日一口氣決議不受理114件釋憲案，24日預計還要清掉其他案件，數量龐大。

目前的大法官解釋，15位大法官中，必須有10位同意，才能宣告法律違憲，但未來的「憲法訴訟法」規定，只要過半、也就是8位大法官同意，就可以宣告違憲，門檻降低，預期未來將有越來越多的法條被宣告違憲。

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