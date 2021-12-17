決戰公投！社群媒體催票 民進黨明推「台灣隊投票回報」框

民進黨明將推「台灣隊投票回報」框，社群媒體催票。（民進黨提供）

2021/12/17 18:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕公投倒數剩不到24小時，民進黨總動員大力催票，呼籲支持者一定要出門投下四個不同意。綠營幕僚透露，民進黨和蔡英文總統繼在社群上推出IG濾鏡、LINE貼圖和催票同框照後，明天投票日當天，在社群上號召支持者即時「台灣隊投票回報」並進行互動，力求將支持者的「四個不同意」票大力催出來。

民進黨網路社群中心主任范綱皓指出，2020大選時，總統蔡英文競選陣營曾在選前招募LINE報票員「英眼部隊」，在投票日當天扮演重要角色。這次公投投票日，民進黨和蔡英文總統也將推出「台灣隊投票回報」活動，支持者完成投票後，除了可以在臉書貼文標記蔡英文總統，蔡英文也將在IG限動上發起「投票回報」的「輪到你了」蓋樓文，讓支持者回報並擴散。

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范綱皓說，上週推出後大受歡迎的LINE催票同框照，投票日當天也將推出兩款「台灣隊投票回報」限定款設計框，蔡總統帳號推出真人版、黨部帳號則推出插畫貼圖Q版，鼓勵民眾投票完成後可分別前往蔡英文和民進黨的LINE，即可傳照片製作，再轉發給親友擴散催票。

范綱皓說，這次公投日和以往選舉日不同，公投法並沒有選罷法「投票日當天不得宣傳」的規定，投票當天如何催票將十分重要，呼籲支持者投票當天在社群踴躍參與蔡英文和民進黨的「台灣隊投票回報」活動，相揪更多親友一起出門投下四個不同意。

民進黨明將推「台灣隊投票回報」框，社群媒體催票。（民進黨提供）

民進黨明將推「台灣隊投票回報」框，社群媒體催票。（民進黨提供）

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