公投前夕國民黨公布10大賤招 呼籲小心各種假訊息

公投前夕，國民黨今日召開記者會。（國民黨提供）

2021/12/17 16:57

〔記者施曉光、簡惠茹／台北報導〕公投前夕，國民黨今日召開「小心公投10大賤招，綠營P圖造謠抓到了」記者會，列舉暗黑網軍以及綠營側翼刻意發動造謠抹黑的10大賤招，並公布抓到親綠圖文作家以去年反萊豬遊行的照片製作假圖，誤導民眾，該黨提醒民眾把握自己的民主權利，小心各種假訊息，1218站出來投下同意票。

民進黨發言人劉康彥對此表示，國民黨所提之招數都打在自己臉上，除了各種造謠行徑之外，黨主席朱立倫以前反核、現在卻打臉自己，過去對三接不吭聲，現在才說要遷離，更何況國民黨過去在立法院舉著反美豬的板子，現在還好意思批評別人，國民黨自己才是詐騙集團。

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國民黨列舉公投10大賤招包括混淆招、訴訟招、恐嚇招、假訊息招、謊言招、教唆招、艷舞招、國家機器招、假圖招、便當招等。文傳會副主委黃子哲表示，公投最後關頭，民進黨賤招、奧步紛紛出籠，無所不用其極，已經到了走火入魔，讓人看不下去、忍不下去，像民進黨造勢看板，連政府花錢的雜誌廣告都移花接木，將「反萊豬」混淆成「反美豬」，把「遷離三接」改為「停建三接」，抹黑公投議題。

黃子哲並指出，民眾諷刺民進黨四大公投昨是今非的立場，民進黨竟用訴訟手段想讓民眾噤聲，在公投結果還未揭曉，民進黨政府竟在意見書上稱「反萊豬公投通過與否，均不影響農委會109年9月7日公告效力」，這是公然恐嚇人民，此外，利用前台積電董事長張忠謀照片P上民進黨的公投口號，民進黨立委許智傑還大肆宣傳使用。

黃子哲還說，網上出現大量「歐盟因為反萊豬被WHO罰款」、「三接沒蓋在藻礁上」等假訊息，民進黨故意混淆視聽，擾亂人民投票，蔡英文總統「昨天山盟海誓，現在通通不是」，農委會主委陳吉仲稱「豬吃萊劑如人吃保健食品」、民進黨稱「藻礁已永存」等，用荒謬謊言欺騙人民。

他質疑，行政院政委唐鳳參加民主峰會時拿台灣反制假訊息來說嘴，但民進黨政府就是假訊息的頭頭，把傷害民主的事情當政績，公投前的假訊息、奧步、賤招不斷，唐鳳應該出來講講話。

國民黨文傳會副主委鄭照新則指出，民進黨不騙、不說謊就不知道怎麼宣傳公投，也凸顯其對公投內容沒有信心，只能用謊話、奧步的方式來欺騙人民，民主進步黨已經不是政黨而是詐騙集團。

他指出，民進黨台中市黨部主委、市議員李天生於宮廟門口公投宣講時，竟然直接教唆民眾，告訴你的鄰居「投同意票的不用去」，根本是忽視、不尊重人民權利的反民主方式。

鄭照新表示，蔡政府花了5800萬經費進行一場不對稱的公投選舉，應該聽辣台妹的公投論述，結果是看辣妹，民進黨將公投宣講變成物化女性的現場，有失莊重，民進黨還通過發放豪華便當與遊覽車營造場場爆滿假象。

國民黨文傳會副主委林家興則舉出一個現行犯的案例。他說，國民黨日前才公布公投10大賤招，當晚就抓到親綠圖文作家P圖造謠，一張圖在網路上流傳，聲稱國民黨在近日1212凱道公投大遊行時，是「比出這種叉叉手勢，喊出四個不同意，不懂到底在鬧什麼……」並貼出一張國民黨公投遊行的圖，但很快也被發現這張圖是徹底的偽造。

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