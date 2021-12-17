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    美豬公投結果 彭博：考驗美台關係可否強化

    美國拜登政府和台灣的牢固關係是印太政策的基石，但將受到週六反美豬進口公投的考驗。（路透資料照）

    美國拜登政府和台灣的牢固關係是印太政策的基石，但將受到週六反美豬進口公投的考驗。（路透資料照）

    2021/12/17 18:04

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕彭博報導，美國拜登政府和台灣的牢固關係是印太政策的基石，但美台關係未來能否強化、繼續邁向雙邊貿易協定協商，將受到週六台灣反對黨國會議員所提出的反美豬進口公投考驗；該項公投結果可能激化台灣與美國數十年貿易爭端。

    報導指出，在台灣週六公投涉及的能源、環境保護、公投法規、貿易等4大議題中，台灣和美國官方最擔心的議題是：政府是否應該重新禁止含有微量飼料添加劑萊克多巴胺的豬肉進口？

    報導說，公投結果一旦「同意」禁止美豬進口，則將讓蔡英文總統陷入兩難：順應民意禁止進口，可能激怒對台灣最重要政治和軍事支持者（美國）；對美豬保持開放，在不到1年內關鍵地方選舉可能引發國內政治反彈的風險。

    在中國對台灣這個民主島嶼上持續加大壓力的情況下，保持美國支持尤為重要。數十年來，美國一直催促台灣市場開放進口含萊劑豬肉，指台灣禁令是阻撓簽署雙邊自由貿易協定（BTA）的最大障礙。

    報導表示，蔡政府為了推進美國展開正式的貿易談判，去年宣布解禁，在國內掀起激辯；不過，解禁後，美豬在台銷售額反而降到1998年以來最低，顯示相關負面宣傳影響了台灣消費者和進口商的選擇。

    台灣這次公投辯論依黨路線而有所分歧，蔡英文領導的民進黨反對4項公投案，主要反對黨國民黨贊成4項公投案。

    蔡政府呼籲民眾拒絕美豬新禁令。報導引述蔡英文臉書12日貼文說，每個人都在看台灣是否選擇和世界其他國家站在一起，如果台灣無法克服這關（開放美豬進口），台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境，「我們不能走回頭路」。不過，報導也引述TVBS民調顯示，33%受訪者表示反對、55%表示贊成恢復美豬禁令。

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