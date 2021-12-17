馬英九預測公投：重啟核四案最危險 但大家誤會了現在是核能的世界

前總統馬英九。（資料照）

2021/12/17 09:49

〔記者施曉光／台北報導〕4項公投明日登場，針對投票結果的預測，前總統馬英九今日上午到中正紀念堂自由廣場參加「南北夾擊」台北公投掃街活動前受訪指出，目前情勢緊繃，藍營還會再增加更大的力道，希望能有好的成績，其中普遍看來最危險的公投案是重啟核四，但這是大家誤會了，因為現在是核能的世界，如果不想面對高額的碳稅，不想被世界遺忘，核能就一定要發展，而核四就是一個好的開始。

對於國民黨籍新北市長侯友宜被外界拿來當成反對重啟核四的宣傳樣板，馬英九說，這是誤會，因為侯友宜到目前為止，都沒有反核，只是說要做好核廢料的處理，以及做好安全，這也是國民黨的理想

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對於侯友宜與盧秀燕、林姿妙等藍營縣市長今晚不會出席國民黨舉辦的「民主守夜」活動，馬英九說，他不知道，自己也非主辦單位，但如果是這樣，他希望主辦單位能儘量請這些人來參與。

此外，對於民進黨迄今仍宣傳反萊豬就是反美豬，馬英九痛批，民進黨一直在造謠，這是很不負責的態度，執政黨手上有權力，怎麼可以說出這樣的假話！他強調，國民黨並沒有反美，只是反萊豬，不管哪一個國家向我們出口萊豬，國民黨都會拒絕。

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