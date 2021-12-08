四大公投》明晚與馬、朱同台？侯友宜只說「關心」未說出席

新北市長侯友宜表示，萊豬是食安問題，不是反美國，守護人民的健康、安全，是身為市長應盡的責任。（記者賴筱桐攝）

2021/12/08 10:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨明天晚上（9日）將在新莊體育館前廣場舉辦「四個都同意、台灣更美麗」公投說明會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人將上場助講。新北市長侯友宜今天被問到是否出席活動，侯回應說，這段時間他對於幾個議題都有表示態度與關心，例如萊豬是食安議題，不是反美國，好好守護民眾的健康、安全，才是身為市長應盡的責任。

針對是否參加新莊場「四個都同意、台灣更美麗」公投說明會，侯友宜今天在市政會議受訪指出，這段時間以來，他對於幾項公投議題都有表示態度與關心，例如他昨天前往泰山市場視察，也關心攤商到底是使用台豬還是萊豬？目前市府稽查各個市場，攤商幾乎都是標示台豬，而且具有來源證明，他會用行動守護食安與人民健康，這是市長應盡的職責。

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侯友宜強調，現在很多歐洲國家不吃萊豬，美國也不是每個人都吃萊豬，萊豬是食安問題，不要把它複雜化，也不是反美國，他會好好守護人民健康，但是到底要用什麼樣的形式落實，每個人把自己的角色扮演好，關心人民健康，讓社會安定，國家安全、未來的產業能夠繼續往前走，才是身為市長該做的事情。

媒體詢問，若明晚缺席公投說明會，是否擔心藍營基層有意見？侯友宜說，他每天做的市政工作，就是人民關心的議題，市府的責任是守護人民健康、安全，把自己的角色做好，才是最重要的事。

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