三接遷建 鋼鐵公會翁朝棟：環境與經濟不能偏廢

中鋼董事長翁朝棟以鋼鐵公會理事長身分呼籲電力穩定供應才有利產業發展，三接外推方案已減少對環境傷害。（記者林菁樺攝）

2021/12/17 09:12

〔記者林菁樺／台北報導〕四大公投將於明（18）日登場，有兩大議題與能源相關，鋼鐵產業為用電大戶，鋼鐵公會理事長翁朝棟表示，產業追求發展與進步需要長期穩定的供電，他強調，經濟發展與環境保護需要取得平衡，不能偏廢。

翁朝棟指出，台灣今年經濟成長率達6%，明年也上看4%，景氣與經濟發展前景佳，而產業想要發展與進步，更需要長期穩定的電力供應，特別是疫情之後更要持續拚經濟。

請繼續往下閱讀...

翁朝棟說，目前碳中和、綠能都是趨勢，能看到太陽光電、風電等都已有長期規劃，火力發電方面一定要減少燒煤，他提到，中鋼（2002）都已積極增設綠能，還把燃煤鍋爐都提前汰換成天然氣，這些都是漸進式改善。

藻礁公投攸關大潭電廠的供氣，涉及到電力供應穩定，翁朝棟表示，天然氣第三接收站已提出外推規劃，能減少對環境傷害，他呼籲，「在追求經濟發展與環境之間要平衡兼顧，不能偏廢」。

他也呼籲外界要理性思考，未來台灣還要面臨競爭對手加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等區域協定，鋼鐵業就會有關稅挑戰，對出口將是一大壓力。他說，在喊一些理念地同時，也要考慮到產業發展，若供電不穩定，產業難以持續進步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法