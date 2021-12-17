為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    三接遷建 鋼鐵公會翁朝棟：環境與經濟不能偏廢

    中鋼董事長翁朝棟以鋼鐵公會理事長身分呼籲電力穩定供應才有利產業發展，三接外推方案已減少對環境傷害。（記者林菁樺攝）

    中鋼董事長翁朝棟以鋼鐵公會理事長身分呼籲電力穩定供應才有利產業發展，三接外推方案已減少對環境傷害。（記者林菁樺攝）

    2021/12/17 09:12

    〔記者林菁樺／台北報導〕四大公投將於明（18）日登場，有兩大議題與能源相關，鋼鐵產業為用電大戶，鋼鐵公會理事長翁朝棟表示，產業追求發展與進步需要長期穩定的供電，他強調，經濟發展與環境保護需要取得平衡，不能偏廢。

    翁朝棟指出，台灣今年經濟成長率達6%，明年也上看4%，景氣與經濟發展前景佳，而產業想要發展與進步，更需要長期穩定的電力供應，特別是疫情之後更要持續拚經濟。

    翁朝棟說，目前碳中和、綠能都是趨勢，能看到太陽光電、風電等都已有長期規劃，火力發電方面一定要減少燒煤，他提到，中鋼（2002）都已積極增設綠能，還把燃煤鍋爐都提前汰換成天然氣，這些都是漸進式改善。

    藻礁公投攸關大潭電廠的供氣，涉及到電力供應穩定，翁朝棟表示，天然氣第三接收站已提出外推規劃，能減少對環境傷害，他呼籲，「在追求經濟發展與環境之間要平衡兼顧，不能偏廢」。

    他也呼籲外界要理性思考，未來台灣還要面臨競爭對手加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等區域協定，鋼鐵業就會有關稅挑戰，對出口將是一大壓力。他說，在喊一些理念地同時，也要考慮到產業發展，若供電不穩定，產業難以持續進步。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    顏寬恆、林靜儀談中火 台電:支持三接可增氣減煤
    2021/12/10 18:31

    顏寬恆、林靜儀談中火 台電:支持三接可增氣減煤
    三接外推並非突堤 學者：不影響藻礁生態
    2021/12/03 08:47

    三接外推並非突堤 學者：不影響藻礁生態

    桃捷綠線漲 捷運公園稀有宅要把握！
    藻礁公投正方爆「三接出工程意外」籲另覓地興建 中油有話說！
    2021/11/30 23:22

    藻礁公投正方爆「三接出工程意外」籲另覓地興建 中油有話說！
    中油PO空拍圖證實藻礁還在 嗆潘忠政不要噴口水
    2021/11/29 06:16

    中油PO空拍圖證實藻礁還在 嗆潘忠政不要噴口水

    好宅建商進駐中壢 買房要跟對品牌
    朱立倫當年不讓三接到台北港 國民黨：依據專業拒絕
    2021/11/25 19:08

    朱立倫當年不讓三接到台北港 國民黨：依據專業拒絕
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播