三接遷建 鋼鐵公會翁朝棟：環境與經濟不能偏廢
2021/12/17 09:12
〔記者林菁樺／台北報導〕四大公投將於明（18）日登場，有兩大議題與能源相關，鋼鐵產業為用電大戶，鋼鐵公會理事長翁朝棟表示，產業追求發展與進步需要長期穩定的供電，他強調，經濟發展與環境保護需要取得平衡，不能偏廢。
翁朝棟指出，台灣今年經濟成長率達6%，明年也上看4%，景氣與經濟發展前景佳，而產業想要發展與進步，更需要長期穩定的電力供應，特別是疫情之後更要持續拚經濟。
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翁朝棟說，目前碳中和、綠能都是趨勢，能看到太陽光電、風電等都已有長期規劃，火力發電方面一定要減少燒煤，他提到，中鋼（2002）都已積極增設綠能，還把燃煤鍋爐都提前汰換成天然氣，這些都是漸進式改善。
藻礁公投攸關大潭電廠的供氣，涉及到電力供應穩定，翁朝棟表示，天然氣第三接收站已提出外推規劃，能減少對環境傷害，他呼籲，「在追求經濟發展與環境之間要平衡兼顧，不能偏廢」。
他也呼籲外界要理性思考，未來台灣還要面臨競爭對手加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等區域協定，鋼鐵業就會有關稅挑戰，對出口將是一大壓力。他說，在喊一些理念地同時，也要考慮到產業發展，若供電不穩定，產業難以持續進步。