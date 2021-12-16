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    高市議會閉幕總預算還沒審完 議長：擇日開臨時會

    高市議會大會今閉幕，將擇期召開臨時會審議總預算。（記者王榮祥攝）

    高市議會大會今閉幕，將擇期召開臨時會審議總預算。（記者王榮祥攝）

    2021/12/16 12:15

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會第三屆第六次定期大會今閉幕，原排定審議明年度總預算卻還沒審完，議長曾麗燕指出，依地制法規定、市府仍可依上年度模式使用，不影響經常性預算，議會也將擇日召開臨時會，儘速完成明年度預算。

    高市議會本次大會從9月28日開議、至12月16日閉幕，會期共80天，最大任務是審議111年度地方總預算案，期間因為城中城大火事件，藍營不滿市府後續處理，一度拒絕包括總預算案在內的提案交付，以致整個審議進度受衝擊，恢復開議後也追不上應有進度。

    今天為大會閉幕日，議長曾麗燕指出，在為期80天議程裡，全體議員透過部門質詢、總質詢，充分展現監督市政用心，目前已審議通過改善工安相關經費1億2004萬元，完成高市公寓大廈輔導管理自治條例三讀，請市府招開公聽會後，善用經費與依法輔導改善全市有工安缺失的公寓大樓，避免城中城火災再度發生。

    曾麗燕進一步表示，市民所關心的明年度總預算雖尚未完成審議，但依地制法規定，市府得依上個年度執行模式使用，不會影響經常性預算使用，議會也將擇日召開臨時會，盡速完成明年度預算法定程序，希望市府團隊最好準備，配合本會審議所有議案。

    高市議會大會今閉幕，議長曾麗燕提醒市府做好準備，配合後續審議預算。（記者王榮祥攝）

    高市議會大會今閉幕，議長曾麗燕提醒市府做好準備，配合後續審議預算。（記者王榮祥攝）

    高市議會今閉幕，市長陳其邁與議員交換意見。（記者王榮祥攝）

    高市議會今閉幕，市長陳其邁與議員交換意見。（記者王榮祥攝）

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