砍7.5億！新北明年總預算通過 歲出1864億

新北市2022年總預算案今天三讀通過。（記者周湘芸攝）

2021/12/15 19:37

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市2022年總預算案今天三讀通過，歲出原編列1872億3284萬餘元，審議結果為1864億8284萬元，總計刪減7億5千萬元；歲入審議結果為1724億8284萬餘元，歲入、歲出短差140億元。

主計處副處長吳美芍說，明年總預算案以教育科學文化支出占最大宗，達647億元，其次是一般政務支出352億元，再來是社會福利相關支出350億元。歲出較上一年度增加約70.9億元部分，主要為社會局社會福利計畫、捷運工程局捷運建設及教育局少子化對策計畫，另外還有青年發展局成立增加1.46億元，佔比不高。

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吳美芍指出，明年總預算刪減7.5億元項目，主要為市有不動產作假投資公共建設用地基金，這筆預算用於用地取得、交通工程興建等，經過細算今年用地基金有額外收入，因此還足夠支應，不會影響政策執行。

另外，吳美芍也說，因應武漢肺炎全球疫情仍嚴峻，明年度災害準備金編列21.4億元，較今年度的18億元增加3.4億元。

民進黨團總召集人黃俊哲說，明年總預算歲出較上一年度增加約79億元，最後雖刪減7.5億元，仍請市府研擬相關減債計畫，避免債留子孫。國民黨團書記長周勝考說，新北市的經費本來就比別人少，舉債多是長久累積下來，已請市府盡量調節。

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