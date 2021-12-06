嘉市府總預算166億過關 創黃敏惠回鍋市長3年來最低刪幅

嘉市議會今天完成嘉市政府111年度總預算審議，並進行定期會閉幕。（記者丁偉杰攝）

2021/12/06 14:36

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府111年度總預算今天上午由議會完成審議，歲出編列166億6222萬4000元，議會刪減3993萬2000元，刪減比例0.24％，刪幅為市長黃敏惠回鍋擔任市長3年來最低。

回顧黃敏惠本屆擔任市長前2年的市府總預算刪減比例為，109年度刪0.28％，110年度刪0.56％。

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市府主計處表示，111年度歲入編列152億8295萬3000元，審查後未刪減，歲入歲出差短13億3933萬9000元，以賒借收入彌平。

議長莊豐安在定期會閉幕致詞說，議員同仁深入了解預算後，完成總預算審查，對市府各局處施政質詢及建議，市府應以負責任態度來答詢並提供正確資料，市府依法行政的過程，應接受市民公評，以作為日後施政的參考。

遭刪減總預算項目中，最大筆為建設處東、西公有市場輔導媒合外送平台1000萬元全刪；2022年第30屆嘉市國際管樂節活動3000萬元刪減400萬元為2600萬元，智慧科技處公文系統改版共構建置計畫編列3598萬元刪減398萬元為3200萬元。

此外，嘉市眷村博物館規劃設計費編列375萬元、嘉市殯葬管理所新建環保金爐2座之人力委外操作費用154萬3000元及運轉費及清除飛灰、爐渣費用146萬9000元，均刪減僅剩1000元，保留科目。

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