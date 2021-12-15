千字文引自家人砲火 矢板明夫讚侯友宜：明智的選擇！

矢板明夫認為，侯友宜發出千字文是明智之舉。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2021/12/15 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕「四大公投」將於18日（本週六）投票，國民黨新北市長侯友宜卻面對黨內逼迫表態壓力，13日晚間發出千字文吐露心聲，又引發不少藍營人士跳出來砲轟。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，此舉對於侯友宜而言，是個「明智的選擇」。

公投議題近期備受各界關注，矢板明夫對於當中的「反萊豬公投」也多有評論，《產經新聞》更於今天（15日）刊登有關台灣四大公投的文章，提到反萊豬公投若過關會嚴重影響台、美、日後經貿關係的論點。

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矢板明夫今下午也再透過臉書直言：「在任何國家，凡是炒作食品安全問題，即使沒有科學依據也很容易過關。所以這次萊豬的話題，對執政黨來說是一場硬仗，但是現在，公投已經轉換成了政黨全面對決，鹿死誰手，還很難說。」

針對侯友宜的千字文，矢板明夫認為這是一篇公投的「中立宣言」，「擁有廣闊政治前途的侯市長，不願意被深藍的政治亡命徒們綁架，毅然決然退出戰場。對他生涯規劃來說，是一個明智的選擇。畢竟，和那些被仇恨蒙住了雙眼的政客們混在一起，注定不可能走得太遠。」

矢板明夫最後表示：「民主國家的執政黨需要在野黨來監督，台灣現在最需要的，是一個讓人民放心的忠誠在野黨。把國民黨變成本土化政黨，是李登輝前總統想做而沒有做到的事情，如果，侯市長能夠繼承李前總統的遺志，將來能夠主導一個和民進黨良性競爭的本土化政黨，是台灣之福。」

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