延攬韓團隊學者任黨職 柯文哲原本要他當文宣部主任

台灣民眾黨延攬前高雄市長韓國瑜2020總統大選國政顧問團成員、政大國際關係研究中心研究員蔡增家接任義務副秘書長，主責關鍵的選戰操盤。（資料照）

2021/12/15 10:37

〔記者陳昀／台北報導〕備戰2022，台灣民眾黨延攬前高雄市長韓國瑜2020總統大選國政顧問團成員、政大國際關係研究中心研究員蔡增家接任義務副秘書長，主責關鍵的選戰操盤。據了解，蔡昨出席黨務會報說明陸戰、空戰規劃，柯文哲當場欽點接任「文宣部主任」遭拒，柯才說「不然你來當副秘書長」，相關人事案目前尚待民眾黨中央委員會追認。

專長東北亞區域研究的蔡增家，曾與角逐2020總統大選的前高雄市長韓國瑜密切互動，不僅是韓國瑜的國政顧問團成員，並曾在日本東京大學學術訪問團來訪高雄市政府時，居間擔任聯絡人。據悉，蔡曾任民眾黨智庫、國家治理學院講師，相當熱衷黨務，提供不少局勢觀察和意見，民眾黨也一直有意延攬。

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據悉，蔡增家昨出現在民眾黨黨務會報，針對民眾黨後續空戰、陸戰等說明提案，像是要以「民眾uber eat 服務到家」包裝候選人，或開民眾黨美食節目主打物價等，柯文哲當下要他接任「文宣部主任」，被蔡婉拒，於是柯才改口「不然你來當副秘書長」，才獲得首肯。

黨內人士指出，民眾黨2022參選名單以素人居多，蔡增家被定位在地方智庫角色，主責研擬地方政策的規劃、論述，擬定參選人的選舉戰術，蔡也有不少結合網路空戰的創意想法，超過智庫角色範圍，但因蔡還有教職在身，柯決定讓蔡接任不支薪的義務副祕書長職位，能更直接操盤2022年選舉。

對此，記者致電蔡增家無人接聽。民眾黨發言人蔡峻維則回應，相關人事尚未定案，待確認後會正式對外公布。蔡峻維表示，蔡增家教授是位相當優秀的人才，在國際關係、東南亞局勢與政治時局都有獨到見解與宏觀視野，民眾黨歡迎更多有志之士一同奮鬥，一起讓台灣因為民眾黨變得更好。

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