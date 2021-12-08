發動「一人一信」給行政院 民眾黨籲徹查網軍

台灣民眾黨今呼應黨主席柯文哲主張，正式發動一人一信向行政院陳情，要求行政院長蘇貞昌啟動內部調查、徹查網軍，不分藍綠紅黃白通通抓出來。（民眾黨提供）

2021/12/08 10:21

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，意外扯出網軍案外案，台灣民眾黨今呼應黨主席柯文哲主張，呼籲蔡總統制止網軍，正式發動一人一信向行政院陳情，要求行政院長蘇貞昌啟動內部調查、徹查網軍，不分藍綠紅黃白通通抓出來。

民眾黨批評，綠營黨政媒網軍一條龍，對言論的扼殺、對自由的箝制，已經重創台灣民主政治，在網軍治國的劣質風氣下，民進黨政府搖身變為獨裁巨獸，大行造謠、抹黑、抹紅、抹黃，甚至派系間對內以網軍互治，對外利用側翼帶風向，讓人民分不清什麼是事實，更失去了道德底線。

請繼續往下閱讀...

民眾黨指出，掌權者不知節制，以及旁觀者的冷漠，都是縱容網軍治國的共犯，讓一位無業、就讀博士班的普通人，竟可迫使立委卑躬屈膝，連國策顧問都為其出面關切，就算被押還能持續放出假消息，把整個社會、整個國家玩弄於股掌之間。

民眾黨表示，柯文哲帶頭「一人一信寄行政院」，就是要為蒙受網軍所害的每個人討公道，別再利用行政資源對民眾進行認知作戰，呼籲蔡總統應出面向網軍喊停，蘇揆應徹查中央行政機關是否利用公務預算或行銷目的在網路社群惡意攻擊特定對象，杜絕網軍治國亂象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法