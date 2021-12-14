顏家「817招待所」到期未自拆完 中市府：持續勸說若無效則排拆

顏家公保地違建，自拆一星期後，目前拆掉進出口大門，並在圍牆敲出6個小洞。 （記者陳建志攝）

2021/12/14 17:34

〔記者陳建志／台中報導〕顏寬恒家族在台中南屯兒童遊戲場的公保地上興建招待所，經市府認定違建面積達500平方公尺，市府要求14天內自拆，顏寬恒7日敲下第一塊磚宣示拆除，不過自拆期限13日已到期，至今除拆掉進出口大門，並在圍牆敲出6個小洞外，主建物幾乎沒有拆除動作；顏寬恒今天表示，會依規定進行拆除；市府都發局則說，會持續溝通、勸說，要求加快拆除腳步，未來若還是沒拆，因不是營業場所，也沒有公安疑慮，沒有拆除急迫性，屬於第三軌的違建物，目前全市累積有10萬件，將列入排拆依序拆除。

顏寬恒家族在台中南屯楓樹段817地號的違建，經市政都發局勘查，確認違建共有3處，原始申請僅200平方公尺，建物總面積卻有700平方公尺，違建達500平方公尺（約150坪），市府上月29日開立違章建築認定通知書，限14日內自行拆除，顏寬恒為平息爭議，7日自行雇用工班到場拆除，還親自坐上機具敲下第一塊磚。

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不過至今，除拆掉進出口大門，並在圍牆敲出6個小洞，裡面主建物幾乎沒有拆除動作，外界關心拆除進度，媒體今天詢問，自拆期限已過，接下來是否會有較大的拆除動作？

顏寬恒表示，一切尊重稽核單位、拆除單位和專業工班，按照他們的時程和政府規定進行拆除。

市府都發局都市修復工程科長謝國基則表示，此處違建自拆期限在13日已到期，最近都有派人到場查看，因目前在進行室內管線的遷移和搬遷，拆除進度確實較緩慢，會持續溝通、勸說，請對方加快拆除腳步。至於未來若還是沒拆除，因不是營業場所，也沒有公安疑慮，沒有拆除急迫性，屬於第三軌的違建物，目前全市累積有10萬件，將列入排拆依序拆除。

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