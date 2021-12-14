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    首頁　>　政治

    陳柏惟直指「草莓冬瓜」 顏寬恒反批低下言論

    被陳柏惟說是「草莓冬瓜」，顏寬恒反擊，擔任立委都是為了地方的發展，沒像他有那麼多光怪陸離的言論。（記者陳建志攝）

    被陳柏惟說是「草莓冬瓜」，顏寬恒反擊，擔任立委都是為了地方的發展，沒像他有那麼多光怪陸離的言論。（記者陳建志攝）

    2021/12/14 11:29

    〔記者陳建志／台中報導〕台中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒昨天召開記者會，質疑電視政論節目一個多月來連續攻擊抹黑，還列出節目清單，要求NCC主委陳耀祥介入調查。陳柏惟昨晚在臉書表示，自己也被人家用斷章取義、三分真七分假罵了「257」集，不會比顏少，但沒有叫大家不要看電視，還說顏是「草莓冬瓜」；顏寬恒今天回擊陳的說法是低下言論，強調擔任立委都是為了地方的發展，沒像他有那麼多光怪陸離的言論。

    陳柏惟昨晚在臉書貼文批判顏寬恒表示，「你去質詢的碼頭跟公投結果有直接利益關係，你就躲躲藏藏死不回答，這叫正義？你去關心的清泉崗都剛好有你家人在裡面，你就一句不是負責人撇開，這叫回應？你在公保地違建改招待所，市價賺台中人一億，你就假動作敲6個洞，這叫面對？你土地上的電子遊藝場由服務處主任掛名老闆，你就假裝不認識，這叫誠實？」

    陳柏惟說，「說你草莓冬瓜你還不承認，有個節目騙我上通告被我拒絕後，他罵了我「257」集，斷章取義、三分真七分假，說我沒當兵，說我媽上海人、說我共幹等不是事實的節目整整「257」集，而且跟我從政沒半毛關係，9月25日中國國民黨黨主席選完後甚至整整罵了1個月的「3Ｑ連續劇」，比你那整張加起來還多啦，我也只笑笑的說收視率應該分紅收點權利金，我有沒有像你這麼沒種叫大家不要看電視，你是吃到美國豬肉變小了是不是？我說膽子。」

    對於陳柏惟說他是「草莓冬瓜」，顏寬恒今天受訪表示，這種低下言論，就可知道民進黨連一點點不同的聲音都無法忍受，已經掌握9成媒體卻連一點點批判聲音都無法忍受，陳柏惟擔任立委時被檢討，而他在選舉短短40天，就有100多集的節目在討論、批鬥，根本不符比例原則。

    顏寬恒說，回頭去看他擔任立委的7年期間，有像陳這種光怪陸離的言論嗎？有像陳這樣被大家檢討嗎？強調7年期間自己所做的一切都是為了地方的發展。

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