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    柯昱安網軍風暴 四叉貓意外發現北市府「網內互打」醜態

    四叉貓翻出3年前PTT文章，意外發現北市府「網內互打」。（資料照）

    四叉貓翻出3年前PTT文章，意外發現北市府「網內互打」。（資料照）

    2021/12/12 00:01

    〔即時新聞／綜合報導〕近來因民進黨立委高嘉瑜被毆打一事，在網路上帶風向的網軍也成為討論話題，想不到，即將卸任的台灣民眾黨文宣創意部主任柯昱安卻被爆出曾用5組帳號在PTT上帶風向。對此，網紅四叉貓翻出一篇2018年的貼文，意外發現北市府「網內互打」的狀況。

    媒體報導指出，柯昱安被爆料，分別用「smartanko」、「keep90ing」、「orioles5566」、「saintbang56」與「YangNing5566」等5組帳號在PTT發文，還會開不同帳號推、噓文製造聲量，不過這些帳號在不久前被板主抓包，都被水桶、禁止發文10年。柯昱安本人則坦承，確實有將「smartanko」帳號借給一位在2014年台北市長選舉時，在柯文哲陣營認識的志工朋友使用，不過兩人已經很久沒有連絡，而其他4個帳號應該是志工朋友和其他友人的帳號，與他毫無關係。

    四叉貓在臉書翻出1篇2018年的PTT文章，「[問卦] 柯P的Line@是不是被盜帳號?」，該文抱怨柯文哲官方LINE帳號作圖及宣傳方式都相當隨意、沒有質感，「keep90ing」恰好就在這篇文章底下推文表示，「很明顯是不同人經營，長輩風不等於品質低劣，重點是完全沒內容可言，三天兩頭叫大家看足球，放一些意味不明的影片，市政的東西少的可憐，我家的長輩也早就退了。」而「orioles5566」則指出官方LINE已經和柯昱安沒關係，是當時柯文哲團隊數位行銷總監Grace在負責。

    四叉貓推論，「根據PTT帳號部判決 + 今天新聞報導可以得知，keep90ing=orioles5566=柯粉志工（柯昱安的朋友），我們得到的結論：由於柯P的 Line@已經換人經營，所以某個柯粉志工開多個帳號推文，意圖帶風向要大家退訂，藉此降低新任網路總監GRACE的KPI來鬥她，這是一篇北市府內鬥爭權的網路推文操作啊！難怪兩個月之前GRACE發文說被柯文哲側翼網軍攻擊抹黑」。

    「keep90ing」在PTT推文。（圖片截取自PTT）

    「keep90ing」在PTT推文。（圖片截取自PTT）

    「orioles5566」在PTT推文。（圖片截取自PTT）

    「orioles5566」在PTT推文。（圖片截取自PTT）

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