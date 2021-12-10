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    稱「不實報導」顏寬恒籲別看電視 網友笑翻：學韓國瑜蓋牌？

    顏寛恒今日上午7點多在沙鹿區中山路、台灣大道七段路口拜票。（記者張軒哲攝）

    顏寛恒今日上午7點多在沙鹿區中山路、台灣大道七段路口拜票。（記者張軒哲攝）

    2021/12/10 18:53

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市立委第二選區補選白熱化，8日候選人號次抽籤時，有民眾聽到國民黨候選人顏寬恒的競選車隊宣傳「不要看電視」，讓不少網友笑說「韓導末期的蓋牌很像」，顏寬恒今受訪則回應，近來選舉有許多不實指控跟報導，許多抹黑貼標籤，造成選舉不公，這是選民心裡的想法，選擇不要看新聞。

    中二選區立委補選8日進行號次抽籤，民進黨候選人林靜儀、國民黨候選人顏寬恒都在大批支持者陪同下到場抽籤，第一位抽籤的林靜儀抽中4號，隨後抽籤的顏寬恒則是抽中5號，台下支持者都立即鼓掌，而當天開始就有民眾聽到顏寬恒的競選車隊宣傳，上街呼籲鄉親「不要看電視」，引起地方熱議。

    消息傳出後也遭網友狂酸「不敢面對外面的質疑，只想閃躲及轉移焦點」、「大家都看手機」、「選情是多糟糕需要用這招...」、「空戰是輸多慘？慘到要老人不要看電視...」，不少人更想起前高雄市長韓國瑜競選總統時的策略「和韓導末期的蓋牌很像」、「蓋牌2.0，蓋電視」、「上一個蓋牌的...」、「蓋牌就是死路一條」，還有人舉雙關語諷刺「掩（顏）耳盜鈴」。

    對此，顏寬恒今被問到其競選車隊呼籲鄉親不要看電視，是否為新的選舉策略？他則表示，近來不實報導刻意抹黑他，支持者對選舉不公已不滿很久，這是選民心裡的想法，選擇不要看新聞。

    對於顏寬恒的競選車隊宣傳「不要看電視」一事，林靜儀則直言，很多媒體揭露裡面，至少到目前為止，不論是倉庫案、違建的部分，到目前為止都是事實，媒體本著事實來作監督，相信多數的選民也會想知道，事情的真實狀況到底是什麼。

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