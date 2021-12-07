顏寬恒無照駕駛怪手慘了？ 律師貼法條要「中市警局別睡著了」

台中市顏家公保地違建今天拆除，第二選區立委補選參選人顏寬恒坐上怪手親自拆除第一塊磚，但是否符合現行工安法令引發質疑。（記者何宗翰攝）

2021/12/07 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕台中市顏家公保地違建今天拆除，第二選區立委補選參選人顏寬恒坐上怪手親自拆除第一塊磚，是否符合現行工安法令引發質疑。對此，律師黃帝穎貼出相關法條表示，台中市勞檢處無權認定顏寬恒無照駕駛挖土機沒違規，並呼籲「台中市警察局別睡著了」。

顏家南屯楓樹段817地號違建今拆除，顏寬恒今天上午到場未發一語，直接坐上怪手就對著圍牆開拆，隨後表示：「寬恒做事，一切依法行政，該做就做、該拆就拆。即便是自己的家人、自己弟弟的房子，只要有違法，我們絕不手軟依法辦理。」針對是否符合現行工安法令？勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任萬榮富表示，此舉不是好的示範，但在法律上沒有問題。

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對此，黃帝穎在臉書表示，根據道路交通管理處罰條例第三十二條，非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證，或其駕駛人未依規定領有駕駛執照者，處所有人或駕駛人新臺幣三千元以上九千元以下罰鍰，並禁止其行駛；前項動力機械駕駛人，未攜帶臨時通行證者，處新臺幣三百元罰鍰，並禁止其行駛，第一項動力機械行駛道路，違反本章汽車行駛規定條文者，依各該條規定處罰。

「台中市勞檢處無權認定顏寬恒無照駕駛挖土機沒違規。」黃帝穎指出，根據交通部74.11.11.交路字第24477號函：「推土機、挖土機、堆高機等重機械非屬汽車範圍，其行駛道路應依規定向公路監理機關申請核發臨時通行證。」呼籲顏寬恒無照駕駛挖土機一事，台中市警察局應該盡快查辦。

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