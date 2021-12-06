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    批顏寬恒東躲西扯 陳柏惟幫取新綽號：沒料軟爛又易碎

    陳柏惟（圖右）替顏寬恒（圖左）取了新綽號「草莓冬瓜」，諷刺顏寬恒遇問題不敢正面回應，只會「閃閃躲躲、東扯西扯」。（資料照，報社合成）

    陳柏惟（圖右）替顏寬恒（圖左）取了新綽號「草莓冬瓜」，諷刺顏寬恒遇問題不敢正面回應，只會「閃閃躲躲、東扯西扯」。（資料照，報社合成）

    2021/12/06 17:32

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市第二選區立委補選選情白熱化，國民黨參選人顏寬恒身陷財產、土地等爭議，對此，民進黨參選人林靜儀競選總幹事陳柏惟替他取了新綽號「草莓冬瓜」，諷刺顏寬恒遇問題不敢正面回應，只會「閃閃躲躲、東扯西扯」。

    「中國黨新推出農產品：草莓冬瓜。」陳柏惟今（6）日在臉書表示，在他被罷免期間，顏寬恒罵他千百遍，他卻待顏寬恒如初戀，面對媒體的詢問他絕對有問必答有求必應，「想不到寬恒看起來胖胖的，居然是位躲避球好手，從第一天問他財產怎麼來的到現在」。

    陳柏惟舉例，顏寬恒被問「財產扯蔡英文」、被問「米粉扯林佳龍」、被問「碼頭扯蔡其昌」、被問「施壓扯柯建銘」以及被問「公投扯王美花」，諷刺顏遇到問題只會閃閃躲躲、東扯西扯，從來沒有回答問題，完全沒有立場主張，「在那邊背誦黨員名冊，你要不要乾脆加入民進黨？」

    陳柏惟加碼酸，顏寬恒被人講兩句就「回家爸爸十元」找爸爸討拍，還讓中國國民黨的「公嬤」用公權力把立院委員會當記者會開，這麼沒肩膀的人連當候選人他都覺得很失格，「喔對了，還在地方座談會講爸爸犯案跟我沒有關係，都是被國家機器迫害，你這麼不孝你爸知道嗎？講的人情義理做的傷天害理，遠看好像很硬，一碰就爛到骨子裡」。

    陳柏惟更抨擊，顏寬恒沒料軟爛又易碎、價格還高，「你不要叫小冬瓜啦，改叫草莓冬瓜好了，至少名號可以騙騙人」。

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