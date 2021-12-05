台灣基進嘉市宣講 陳柏惟懇請民眾守住「雙林」

台灣基進前立委陳柏惟（左）、嘉義黨部主委翁渙瑤（右）向民眾呼籲「四個不同意，台灣進國際」。（記者丁偉杰攝）

2021/12/05 18:03

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕年底四大公投投票在即，台灣基進嘉義黨部今天下午在嘉義市舉辦「四個不同意，台灣進國際」說明會，在台中市立委二選區被惡罷的前立委陳柏惟到場宣講時受到民眾熱情歡迎，他說，這場公投關乎台灣走向國際社會，對台灣未來有非常大的影響，呼籲大家要拉票，為台灣投下四個不同意，並懇請民眾守住「雙林」，支持台中二選區立委補選參選人林靜儀，及立委林昶佐挺過罷免危機。

說明會在文化公園舉行，吸引支持者到場聽講，台灣基進主席陳奕齊、組織部主任李雨蓁、嘉義黨部主委翁渙瑤、屏東黨部主委陳秋豪接力上台宣講，陳柏惟壓軸登場。

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陳奕齊說，這場公投背後牽涉台灣的發展，台灣的能源要轉型，在國際貿易上有競爭力，就要讓台灣成為國際的台灣，如此一來面對中國的威脅，台灣安全才能獲得保障。

李雨蓁在反惡罷期間擔任陳柏惟競選總部執行總幹事，她批國民黨不斷用台灣民主制度擾亂台灣政局，台灣基進一定會用最大的力量輔選林靜儀進立院，並守住林昶佐。

翁渙瑤說，這場公投為親中政黨拿來擾亂台灣社會的工具，惡罷陳柏惟後，又繼續欺負台灣人民，呼籲民眾為了台灣的未來，力挺四個不同意。

前立委陳柏惟（右）到場宣講，受到民眾歡迎。（記者丁偉杰攝）

台灣基進主席陳奕齊（中）、組織部主任李雨蓁（左）、嘉義黨部主委翁渙瑤（右）籲民眾投下「四個不同意，台灣進國際」。（記者丁偉杰攝）

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