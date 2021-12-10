競選團隊遭恐嚇 林靜儀：希望盡快落幕

林靜儀請大家公投四個不同意，補選票投四號，民眾也熱情回應。（記者何宗翰攝）

2021/12/10 10:28

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市第二選區立委補選參選人林靜儀，今天上午到霧峰市場拜票，並宣傳公投「四個不同意」，接受媒體訪問時被問及競選團隊遭人恐嚇一事，她表示，希望大家在協調事件的時候都可以心平氣和，尤其是一些選舉案件，大家盡量能夠好好討論，不要出言恐嚇，造成工作上的負擔跟身心的壓力，希望這件事情可以趕快處理落幕。

林靜儀表示，地方上有時候會有各式各樣不同的陳情人，希望大家一起在選風裡減少這樣的問題，她也有要求團隊在輔選行程裡面，要確保自己的安全。關於中二選區動不動就提到槍，她說，希望這樣子的風氣不要出現，當然這可能是長期在地方的說法，希望台中市的地方政治能夠越來越清明，市民可以安居樂業。

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對於對手顏寬恒的競選車隊宣傳「不要看電視」一事，林靜儀說，很多媒體揭露裡面，至少到目前為止，不論是倉庫案、違建的部分，到目前為止都是事實，媒體本著事實來作監督，相信多數的選民也會想知道，事情的真實狀況到底是什麼。

媒體提問顏寬恒昨天開記者會表示，如果三接公投不過的話，請中火把500萬噸燃煤吞下去，林靜儀對此回應，顏真的很會曲解意思，她之前就說過，三接公投同意的話，那接下來，北部的發電的負擔可能會來到台中，當沒有辦法有足夠的天然氣來發電，第一選項可能會是燃煤，這對於中部會有非常大的負擔，

林靜儀說，想請問顏寬恒以及國民黨，如果四個公投案投的都是同意票，那麼三接這邊的能源缺口，他認為是從什麼地方來補，他真的認為，核四可以立刻重啟嗎？他的評估需要多長的時間呢？這是一個政治人物，基於現有的資訊，應該對選民說明的政策思考。

關於顏寬恒涉及開發案的爭議，林靜儀表示，她覺得老政治人物要累積財產可以，但是政治人物利用政治的巧門，迅速的、大量的做到一般市民做不到的事，這還是必須要對民眾說清楚，這是一個地方政治的正義。

林靜儀到霧峰市場拜票及宣傳公投「四個不同意」。（記者何宗翰攝）

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