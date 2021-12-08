台中二選區補選抽籤，林靜儀4號、顏寬恒5號。（記者廖耀東、陳建志攝，本報合成）

2021/12/08 11:39

［記者陳建志／台中報導］台中第二選區立委補選今天進行號次抽籤，民進黨候選人林靜儀、國民黨候選人顏寬恒都在大批支持者陪同下到場抽籤，第一位抽籤的林靜儀抽中4號，隨後抽籤的顏寬恒則是抽中5號，台下支持者都立即鼓掌，另外3位候選人，張烱春抽中1號、林金連2號、李昇翰抽中3號，林靜儀和顏寬恒隨即在支持者陪同下，在龍井、沙鹿、大肚、烏日和霧峰進行車隊掃街，支持也高喊「凍蒜」。

台中第二選區立委補選今天早上在龍井區公所進行號次抽籤，民進黨候選人林靜儀，在競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟，以及民進黨台中市黨部主委李天生、市議員張佳銨與多位支持者陪同下率先到場，抽籤前受訪表示，對於號次沒有特別偏好；國民黨候選人顏寬恒則在妹妹副議長顏莉敏、市議員吳瓊華、張滄沂、林汝洲、段緯宇等人陪同下到場。

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林靜儀第一位上場抽籤，抽中4號，台下隨即出現掌聲，走出會場後和支持者高喊「4個不同意，台灣更有力」、「立委4號林靜儀，中二卡舒適」；顏寬恒第3位上場抽籤，抽中5號，台下支持者也出現掌聲，走出會場外伸出5根手指比5號，高喊「有你來牽成，寬恒一定贏」，兩人隨即在支持者陪同下在選區的5個行政區進行車隊掃街拜票。

民進黨候選人林靜儀上午於台中立委補選號次抽中四號，與競選總部主委林佳龍兩人於掃街車上高舉四號，前往掃街拜票。（記者廖耀東攝）

國民黨候選人顏寬恒上午於台中立委補選號次抽中5號，隨即與支持者進行掃街拜票。（記者廖耀東攝）

台中第二選區立委補選抽籤，張烱春抽中1號。 （記者陳建志攝）

台中第二選區立委補選抽籤，林金連抽中2號。（記者陳建志攝）

台中第二選區立委補選抽籤，李昇翰抽中3號。（記者陳建志攝）

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